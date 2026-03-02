Sisi Gelap Donasi Baju Bekas, Mengapa Amal Saja Tidak Cukup Mengatasi Limbah Tekstil?

Ilustrasi(freepik)

SELAMA ini, kita percaya pada narasi sederhana, bersihkan lemari, berikan pakaian lama ke pusat donasi, dan seseorang yang membutuhkan akan memakainya. Kita merasa telah bertanggung jawab. Namun, kenyataan di balik ekosistem baju bekas jauh lebih rumit dan mengkhawatirkan.

Nasib Pakaian yang Anda Donasikan

Proses sebenarnya dimulai saat organisasi amal memilah kiriman Anda. Potongan terbaik mungkin berakhir di rak toko barang antik lokal. Masalahnya, volume pakaian yang masuk jauh melampaui kemampuan jual organisasi tersebut.

Hasilnya? Sebagian besar pakaian yang tidak terjual dikemas dalam bal-bal besar dan dikirim ke luar negeri. Langkah ini membuat angka limbah domestik tampak lebih baik di atas kertas, namun masalahnya tidak hilang. Sebuah studi dalam jurnal Nature Cities yang melacak donasi di sembilan kota besar, termasuk Austin, Melbourne, dan Oslo, menemukan pola serupa: pasokan berlebih, permintaan lokal yang rendah, dan ekspor massal ke negara-negara berkembang.

Baca juga : Ancaman Tersembunyi di Balik Bendungan Kecil yang Memicu Wabah Penyakit pada Ikan

Organisasi Amal yang Kewalahan

Lembaga amal kini memikul beban berat sebagai sistem pengelolaan limbah dadakan, peran yang sebenarnya tidak dirancang untuk mereka.

"Kita terbiasa mengandalkan organisasi amal untuk melakukan pekerjaan berat ini, tetapi mereka sudah lama tidak mampu menangani volume pakaian yang didonasikan sepenuhnya," jelas Dr. Yassie Samie dari RMIT University, Melbourne.

"Organisasi amal digerakkan oleh nilai-nilai kesejahteraan sosial dan perlu mengumpulkan dana untuk program mereka. Namun, operasional mereka tidak diperlengkapi untuk menangani volume tekstil bekas yang perlu digunakan kembali dan didaur ulang."

Baca juga : Modifikasi Cuaca untuk Mitigasi Bencana Dinilai BMKG tak Ganggu Stabilitas Lingkungan

Akar Masalah, Konsumsi Berlebih

Dua faktor utama penyebab krisis ini adalah konsumsi berlebih dan pasokan berlebih. Pakaian kini sangat murah sehingga orang membeli lebih banyak, memakainya beberapa kali, lalu membuangnya. Sering kali, kualitas fast fashion ini begitu buruk sehingga tidak layak untuk diwariskan atau didaur ulang.

Para peneliti memperkenalkan konsep "kecukupan" (sufficiency). Mencoba menciptakan ekonomi sirkular tanpa mengurangi konsumsi ibarat menguras air dari perahu bocor tanpa menambal lubangnya.

Solusi di Tingkat Kota dan Individu

Studi ini menekankan kota-kota harus berhenti menganggap tekstil sebagai masalah amal semata, melainkan limbah yang butuh manajemen profesional. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain:

Sistem Pengolahan Lokal: Membangun fasilitas pemilahan dan pemrosesan tekstil di dalam kota.

Akses Perbaikan: Mempermudah warga memperbaiki pakaian melalui perpustakaan mesin jahit atau subsidi jasa reparasi.

Pembatasan Iklan: Mengurangi ruang iklan fast fashion dan memberikan panggung bagi toko barang bekas atau bengkel perbaikan.

"Inisiatif fesyen berkelanjutan, seperti pengecer barang bekas, kesulitan bersaing dengan anggaran pemasaran besar dan lokasi strategis merek fesyen," ungkap Dr. Samie.

Bagi individu, pesan utamanya adalah memperlambat frekuensi belanja. Gunakan apa yang Anda miliki lebih lama, perbaiki jika rusak, dan pilih kualitas yang tahan lama saat harus membeli baru. Donasi bukanlah keajaiban yang menghapus jejak konsumsi kita; solusi sejatinya dimulai dari membeli lebih sedikit. (Earth/Z-2)