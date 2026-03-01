Pentingnya Pemeriksaan Kaki untuk Penderita Diabetes: Cegah Luka dan Risiko Amputasi

ilustrasi.(Freepik.)

PENDERITA diabetes memiliki risiko tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan kaki. Masalah kaki diabetik dapat terjadi seiring waktu apabila kadar glukosa darah yang tinggi merusak saraf dan pembuluh darah di kaki.

Kerusakan saraf tersebut disebut dengan neuropati diabetik yang membuat kaki mati rasa atau kesemutan bahkan kehilangan sensasi di kaki. Jika Anda tidak merasakan sakit di kaki maka Anda mungkin tidak menyadari adanya luka di kaki.

Jika Anda menderita diabetes, luka atau infeksi pada kaki tidak akan sembuh dengan baik karena diabetes merusak pembuluh darah dan menyebabkan aliran darah yang buruk di kaki Anda. Akibatnya, luka kecil pun dapat menjadi infeksi dan dalam kasus parah dapat berujung pada amputasi.

Pemeriksaan Kaki Komprehensif untuk Pasien Diabetes

Pemeriksaan kaki diabetik digunakan untuk menemukan masalah kesehatan kaki pada penderita diabetes sebelum menyebabkan infeksi serius. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah infeksi.

Pemeriksaan ini berguna untuk memeriksa kaki pasien diabetes terkait masalah saraf dan aliran darah, tanda cedera, dan perubahan bentuk pada kaki.

Penderita diabetes perlu untuk menjalani pemeriksaan kaki setidaknya setahun untuk membantu mencegah infeksi serius. Namun, jika Anda pernah mengalami masalah kaki akibat diabetes, Anda perlu menjalani pemeriksaan kaki lebih sering.

Pemeriksaan kaki secara lengkap dapat dilakukan oleh dokter primer Anda atau dokter spesialis kaki (podiatris).

Secara umum, pemeriksaan kaki untuk pasien diabetes akan mencakup langkah-langkah berikut:

- pemeriksaan riwayat medis

- pemeriksaan kulit kaki, kuku kaki, dan suhu kaki

- pemeriksaan saraf dengan tes monofilamen, tes garpu tala dan ambang batas persepsi getaran, tusukan jarum, serta refleks pergelangan kaki

- pemeriksaan otot dan tulang

- pemeriksaan pembuluh darah

Cara Menjaga Kesehatan Kaki Penderita Diabetes

Selain dengan mengontrol kadar gula darah, Anda juga dapat merawat kaki dengan baik. Langkah-langkah tersebut mencakup:

- periksa kaki Anda dengan memerhatikan adanya luka atau perubahan lain pada kulit dan kuku kaki, termasuk pada telapak kaki Anda

- cuci kaki dengan air hangat dan sabun

- gunakan gunting kuku untuk memotong kuku kaki

- gunakan sepatu atau sandal yang nyaman untuk melindungi kaki

- lindungi kaki dari panas dan dingin dengan menggunakan tabir surya ataupun kaus kaki

- angkat kaki Anda saat duduk dan gerakkan jari kaki untuk menjaga aliran darah di kaki tetap lancar

- periksakan kaki Anda saat kunjungan perawatan kesehatan

(Medline Plus/P-3)