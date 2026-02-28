8 Bahaya Sering Sakit Kepala yang Harus Diwaspadai

Headline
SAKIT kepala adalah kondisi munculnya rasa nyeri atau tidak nyaman di area kepala, kulit kepala, atau leher bagian atas. Tingkat nyerinya bisa ringan hingga berat, dan dapat berlangsung singkat maupun berulang.
Jika sakit kepala terasa sangat hebat, sering kambuh, atau disertai gejala lain seperti gangguan penglihatan atau kesulitan berbicara, sebaiknya segera periksa ke tenaga medis.
Sakit kepala berulang bisa mengganggu fokus belajar atau bekerja.
Nyeri yang sering muncul dapat membuat tidur tidak nyenyak dan memicu kelelahan kronis.
Rasa nyeri terus-menerus bisa memicu mudah marah, cemas, atau mood tidak stabil.
Jika terjadi lebih dari 15 hari dalam sebulan, bisa berkembang menjadi migrain kronis yang lebih sulit ditangani.
Beberapa sakit kepala disertai pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya.
Sakit kepala bisa menjadi tanda tekanan darah tinggi yang tidak disadari.
Sering sakit kepala dapat terjadi karena kurang minum atau kekurangan zat tertentu.
Dalam kasus tertentu, sakit kepala berat dan tiba-tiba bisa menjadi gejala kondisi medis serius yang memerlukan pemeriksaan segera.
Untuk mencegahnya, cukup minum air putih, istirahat cukup, kurangi stres, batasi penggunaan gadget berlebihan, dan konsumsi makanan bergizi.
Jika sakit kepala sering muncul dan mengganggu aktivitas, sebaiknya konsultasikan ke tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab pastinya. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
Berikut 12 makanan yang dapat membantu meredakan sakit kepala secara alami, yang umumnya direkomendasikan dokter dan ahli gizi karena kandungan nutrisinya
Matcha dikenal luas sebagai minuman sehat yang kaya antioksidan, mampu meningkatkan energi, serta membantu fokus.
Kondisi ini sering kali terasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas. Salah satu cara untuk meredakannya adalah dengan mengonsumsi obat sakit kepala yang tersedia di apotek.
Thunderclap headache merupakan salah satu jenis dari sakit kepala sekunder yang dapat diakibatkan oleh pendarahan di otak karena ada infeksi di organ tersebut maupun selaput otak.
Kadar kolesterol yang terlalu tinggi dapat memicu terbentuknya plak pada dinding arteri.
