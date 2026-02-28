Berikut Bahaya Sering Sakit Kepala yang Harus Diwaspadai(freepik)

SAKIT kepala adalah kondisi munculnya rasa nyeri atau tidak nyaman di area kepala, kulit kepala, atau leher bagian atas. Tingkat nyerinya bisa ringan hingga berat, dan dapat berlangsung singkat maupun berulang.

Jika sakit kepala terasa sangat hebat, sering kambuh, atau disertai gejala lain seperti gangguan penglihatan atau kesulitan berbicara, sebaiknya segera periksa ke tenaga medis.

Berikut 8 Bahaya Sering Sakit Kepala yang Harus Diwaspadai

1. Gangguan Konsentrasi

Sakit kepala berulang bisa mengganggu fokus belajar atau bekerja.

2. Kualitas Tidur Menurun

Nyeri yang sering muncul dapat membuat tidur tidak nyenyak dan memicu kelelahan kronis.

3. Stres dan Gangguan Emosi

Rasa nyeri terus-menerus bisa memicu mudah marah, cemas, atau mood tidak stabil.

4. Migrain Kronis

Jika terjadi lebih dari 15 hari dalam sebulan, bisa berkembang menjadi migrain kronis yang lebih sulit ditangani.

5. Gangguan Penglihatan

Beberapa sakit kepala disertai pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya.

6. Tekanan Darah Tidak Terkontrol

Sakit kepala bisa menjadi tanda tekanan darah tinggi yang tidak disadari.

7. Dehidrasi atau Kurang Nutrisi

Sering sakit kepala dapat terjadi karena kurang minum atau kekurangan zat tertentu.

8. Tanda Penyakit Serius

Dalam kasus tertentu, sakit kepala berat dan tiba-tiba bisa menjadi gejala kondisi medis serius yang memerlukan pemeriksaan segera.

Untuk mencegahnya, cukup minum air putih, istirahat cukup, kurangi stres, batasi penggunaan gadget berlebihan, dan konsumsi makanan bergizi.

Jika sakit kepala sering muncul dan mengganggu aktivitas, sebaiknya konsultasikan ke tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab pastinya. (Z-4)

