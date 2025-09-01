Konsumsi 22 Kacang Almond Sehari Dapat Turunkan Stres Oksidatif

Ilustrasi(Freepik.com)

STUDI terbaru yang diterbitkan di jurnal Scientific Reports menunjukkan bahwa mengonsumsi sekitar 2 ons atau sekitar 60 gram kacang almond per hari dapat menurunkan stres oksidatif sekaligus memperbaiki kesehatan oksidatif yang berpotensi memperpanjang health span atau masa hidup sehat kemampuan tubuh mempertahankan keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan untuk menghindari kerusakan sel.

“Sangat penting bagi peneliti menemukan cara baru untuk menurunkan stres oksidatif karena ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan adalah faktor utama dalam perkembangan dan progresi banyak penyakit kronis, termasuk penyakit kardiovaskular, kanker, gangguan neurodegeneratif, serta proses penuaan secara umum,” jelas Kepala Divisi Gastroenterologi dan Direktur The Pancreas Center di Hackensack University Medical Center, New Jersey, Dr. Rosario Ligresti dikuitp dari Medical News Today, Senin (1/9).

Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan yang bisa dipicu oleh pola hidup tidak sehat, seperti konsumsi alkohol berlebihan, merokok, kurang bergerak, serta faktor lingkungan seperti polusi dan radiasi. Stres oksidatif dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis, termasuk hipertensi, penyakit ginjal, diabetes tipe 2, rheumatoid arthritis, Alzheimer, dan kanker.

Baca juga : Makan Almond 60 Gram Sehari Bisa Bantu Lawan Kerusakan Sel

Meta-analisis dilakukan atas delapan studi berbeda yang melibatkan 424 peserta, meliputi individu sehat, kelebihan berat badan atau obesitas, perokok, atau penderita penyakit kronis seperti penyakit arteri koroner dan kolesterol tinggi. Konsumsi almond berkisar antara 5 hingga 168 gram per hari selama 4 hingga 24 minggu.

Hasil menunjukkan adanya efek dosis tergantung konsumsi lebih dari 60 g almond per hari secara signifikan mengurangi biomarker kerusakan sel seperti malondialdehida (MDA) dan 8-hydroxy-2?-deoxyguanosine (8-OHdG); meningkatkan pertahanan antioksidan; serta sedikit menurunkan kadar asam urat—juga dianggap sebagai indikator stres oksidatif.

Kepala Endokrinologi di Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, Dr. Jennifer Cheng menambahkan stres oksidatif dapat mengganggu sekresi insulin dari pankreas dan berkontribusi terhadap resistensi insulin.

"Stres oksidatif juga dapat merusak pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko serangan jantung dan gangguan serebrovaskular," pungkasnya. (H-2)