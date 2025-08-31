6 Jenis Ikan yang Bantu Tingkatkan IQ Anak

Ilustrasi.(freepik)

IKAN merupakan makanan dan sumber gizi yang baik diberikan bagi anak. Ikan punya banyak manfaat untuk meningkatkan kecerdasan anak.

Berikut 6 jenis ikan yang bisa bantu tingkatkan IQ anak :

1. Salmon

Mengutip Halo Doc, ikan salmon memiliki banyak kandungan gizi. Dalam 100 gram salmon, terdapat 415 kalori, 46 gram protein, dan 23 gram lemak. Selain itu, salmon juga kaya akan asam lemak omega-3 yang dapat meningkatkan IQ anak. Kandungan lainnya yang terdapat dalam ikan salmon, seperti zinc, zat besi, niasin, vitamin B12 dan vitamin B6 merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak anak.

Baca juga : 4 Jenis Ikan yang Ampuh Menjaga Kesehatan Ginjal, Sudah Coba?

2. Bandeng

Ikan bandeng memili kalori, protein, dan lemak, bandeng juga asam lemak omega-3 yang dapat meningkatkan kecerdasan anak.

3. Cakalang

Baca juga : Polusi Obat Ubah Perilaku Migrasi Salmon: Lebih Cepat ke Laut, Tapi Lebih Rentan Mati

Cakalang masuk dalam ikan yang berprotein tinggi untuk meningkatkan kecerdasan otak anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Ikan ini memiliki kandungan asam lemak omega-3 yang baik untuk perkembangan otak anak.

4. Ekor Kuning

Selain kaya akan protein, ikan ekor kuning juga kaya akan omega 3 dan omega 6 yang bermanfaat untuk mendukung perkembangan otak anak.

5. Tuna

Ikan tuna juga merupakan jenis ikan yang memiliki kandungan omega-3 yang sangat tinggi. Selain omega-3, tuna juga kaya akan nutrisi esensial seperti DHA, fosfor, kalium, magnesium, dan vitamin B6.

6. Kembung

Selain harganya cenderung lebih mudah daripada salmon, ikan kembung mudah didapat karena ikan lokal. Ikan kembung kaya akan DHA dan Omega 3. Dalam satu ons ikan kembung terdapat sekitar 2,6 gram omega 3. Dari hasil penelitian, ikan kembung memiliki kandungan Omega 3 sekitar 4,107 mg per sajian atau 5,134 mg per 100 gram. Sementara ikan salmon memiliki kandungan Omega 3 sebanyak 4,123 mg untuk setengah fillet yang sudah dimasak, atau sekitar 2,260 mg per 100 gram. (H-4)