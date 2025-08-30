Kemenag Minta Penyuluh Agama dan Penghulu Perkuat Persatuan dan Harmoni Sosial

Ilustrasi(Dok Kemenag)

DIREKTUR Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, mengimbau kepada seluruh aktor layanan Bimas Islam, mulai dari tingkat pusat hingga daerah berperan aktif dalam menjaga kerukunan umat dan harmoni sosial.

Imbauan ini disampaikan menyusul kabar duka wafatnya Affan Kurniawan pada peristiwa demonstrasi, Kamis (28/08) kemarin.

"Kami meminta kepada seluruh jajaran Bimas Islam, termasuk para Kepala Bidang di Kanwil, Kepala Seksi, hingga para penyuluh agama dan penghulu di lapangan, untuk terus menjadi teladan dalam menjaga persatuan," ujar Abu Rokhmad dalam keterangannya hari ini.

Baca juga : Perdana, MHQ Internasional bagi Penyandang Disabilitas Netra Digelar di Jakarta

Dengan nada penuh duka, Abu Rokhmad, menyampaikan ucapan duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan. "Semoga almarhum husnul khatimah, segala amal baiknya diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta keikhlasan," ucapnya.

Ia menyebut, kepergian almarhum merupakan pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus merajut tali persaudaraan dan menjaga perdamaian.

Selain itu, Abu Rokhmad juga mengajak seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat, termasuk para da'i, penceramah, takmir masjid, dan pimpinan ormas Islam serta majelis taklim, agar ikut serta dalam meredam dinamika sosial belakangan ini.

Baca juga : Ini Rangkaian Blissful Mawlid 2025 Kemenag, Nikah Fest hingga Masjid Travelers

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga telah menyampaikan ucapan duka dan doa secara langsung kepada almarhum dan keluarga.

Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam (Penais), Ahmad Zayadi, secara khusus menekankan bahwa penyuluh agama memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam merawat kerukunan.

"Penyuluh adalah jembatan yang menghubungkan pesan-pesan agama dengan realitas sosial. Gunakanlah mimbar dan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan persatuan," imbuhnya.

Dalam pesannya, Zayadi juga menyoroti bahaya pertikaian yang dapat merusak sendi-sendi kebangsaan. "Mari kita hindari pertikaian dan perdebatan yang tidak produktif. Sebaliknya, mari kita kedepankan dialog dan musyawarah. Perbedaan adalah keniscayaan, tapi persatuan adalah pilihan yang harus kita perjuangkan," tegasnya.

Pihaknya berharap, dengan peran aktif para penyuluh agama dan para pemuka agama lainnya, masyarakat dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa, termasuk wafatnya Affan Kurniawan, untuk terus memperkuat ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan).

"Mari kita jadikan duka ini sebagai pemersatu, bukan pemecah belah, dan bersama-sama membangun kembali harmoni," pungkas Zayadi. (H-2)