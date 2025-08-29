10 Dampak Sering Curhat di Media Sosial

Headline
CURHAT adalah singkatan dari curahan hati, yaitu kegiatan mengungkapkan isi hati, perasaan, atau masalah pribadi kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui tulisan, pesan, atau media sosial.
Curhat merupakan cara manusia menyalurkan perasaan untuk mendapatkan kelegaan, pengertian, dan kadang solusi.
Curhat bisa membuat seseorang merasa lega dan mendapatkan semangat dari teman atau pengikut.
Menulis di media sosial bisa menjadi bentuk katarsis untuk meluapkan emosi.
Terkadang orang yang membaca curhatan ikut merasa dekat karena mengalami hal serupa.
Orang lain bisa memberikan masukan atau ide untuk mengatasi masalah.
Menulis secara terbuka dapat membantu seseorang lebih memahami perasaannya sendiri.
Informasi pribadi bisa tersebar luas dan disalahgunakan orang lain.
Curhatan bisa disalahartikan oleh pembaca karena tidak semua orang tahu konteksnya.
Alih-alih mendapat dukungan, bisa saja justru menerima hujatan.
Jika terlalu sering curhat hal negatif, orang lain bisa menganggap kita tidak dewasa atau lemah.
Terlalu sering curhat bisa membuat seseorang bergantung pada likes, komentar, atau perhatian orang lain, sehingga sulit menyelesaikan masalah secara mandiri.
Jadi, curhat di media sosial bisa bermanfaat asal bijak dan tetap menjaga privasi. (Z-4)
Curhat biasanya dilakukan agar seseorang merasa lebih lega, mendapat dukungan emosional, atau bahkan menemukan solusi dari masalahnya.
Perasaan yang tiba-tiba berganti dengan cepat, menggambarkan adanya perasaan tarik-mundur yang menarik untuk ditulis sebagai sebuah lagu.
Layanan curhat yang diberikan Mega Salsabilah memang tidak memberikan solusi seperti seorang ahli, namun setidaknya memberikan kebahagiaan bagi orang yang bercerita kepadanya.
Nantinya masyarakat menyampaikan curahan hati (curhat) dan keresahan-keresahannya yang diharapkan diselesaikan ke depannya.
Psikolog Aplikasi KALM Jessica mengatakan, semua orang memiliki potensi untuk menjadi teman curhat yang baik. Alasannya, karena setiap manusia itu punya bibit kebaikan.
