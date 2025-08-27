Berikut Dampak Jarang Curhat untuk Kesehatan Mental(Freepik)

CURHAT adalah singkatan dari curahan hati, yaitu kegiatan mengungkapkan isi hati, perasaan, atau masalah yang sedang dialami kepada orang lain yang dipercaya.

Curhat biasanya dilakukan agar seseorang merasa lebih lega, mendapat dukungan emosional, atau bahkan menemukan solusi dari masalahnya.

Berikut 13 Dampak Jarang Curhat untuk Kesehatan Mental

1. Stres Menumpuk

Tanpa curhat, pikiran negatif dan tekanan batin tidak tersalurkan sehingga membuat stres semakin berat.

2. Mudah Merasa Kesepian

Jarang berbagi perasaan bisa menimbulkan perasaan sendirian dalam menghadapi masalah.

3. Rentan Cemas Berlebihan

Kecemasan meningkat karena tidak ada tempat berbagi untuk meringankan pikiran.

4. Overthinking

Tanpa bercerita, pikiran terus berputar mencari jawaban sendiri, yang seringkali memperparah masalah.

5. Sulit Mengontrol Emosi

Emosi yang dipendam bisa mudah meledak atau sebaliknya membuat diri jadi apatis.

6. Meningkatkan Risiko Depresi

Beban yang tidak dibagi dengan orang lain bisa memperparah perasaan tertekan.

7. Rasa Tidak Percaya Diri

Jarang curhat membuat seseorang merasa tidak ada yang peduli sehingga harga diri menurun.

8. Gangguan Tidur

Pikiran yang penuh masalah membuat sulit tidur atau insomnia.

9. Kurang Dukungan Sosial

Tidak curhat berarti mengurangi kesempatan mendapatkan saran atau dukungan dari orang lain.

10. Menurunnya Kesehatan Fisik

Stres berlebihan akibat memendam masalah bisa memengaruhi sistem imun, membuat tubuh mudah sakit.

11. Rasa Hampa dan Kosong

Tidak menyalurkan isi hati membuat hidup terasa hambar dan kehilangan semangat.

12. Menjadi Mudah Marah atau Sensitif

Perasaan yang terpendam bisa memicu ledakan emosi terhadap hal kecil.

13. Sulit Menjalin Hubungan Sehat

Kurangnya keterbukaan dapat membuat hubungan dengan teman, pasangan, atau keluarga menjadi renggang.

Curhat adalah salah satu bentuk pelepasan emosi yang sehat. Dengan berbagi cerita, kita bisa merasa lebih lega, mendapatkan solusi, dan merasa didukung secara emosional. (Z-4)