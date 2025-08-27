13 Dampak Jarang Curhat untuk Kesehatan Mental

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
CURHAT adalah singkatan dari curahan hati, yaitu kegiatan mengungkapkan isi hati, perasaan, atau masalah yang sedang dialami kepada orang lain yang dipercaya.
Curhat biasanya dilakukan agar seseorang merasa lebih lega, mendapat dukungan emosional, atau bahkan menemukan solusi dari masalahnya.
Tanpa curhat, pikiran negatif dan tekanan batin tidak tersalurkan sehingga membuat stres semakin berat.
Jarang berbagi perasaan bisa menimbulkan perasaan sendirian dalam menghadapi masalah.
Kecemasan meningkat karena tidak ada tempat berbagi untuk meringankan pikiran.
Tanpa bercerita, pikiran terus berputar mencari jawaban sendiri, yang seringkali memperparah masalah.
Emosi yang dipendam bisa mudah meledak atau sebaliknya membuat diri jadi apatis.
Beban yang tidak dibagi dengan orang lain bisa memperparah perasaan tertekan.
Jarang curhat membuat seseorang merasa tidak ada yang peduli sehingga harga diri menurun.
Pikiran yang penuh masalah membuat sulit tidur atau insomnia.
Tidak curhat berarti mengurangi kesempatan mendapatkan saran atau dukungan dari orang lain.
Stres berlebihan akibat memendam masalah bisa memengaruhi sistem imun, membuat tubuh mudah sakit.
Tidak menyalurkan isi hati membuat hidup terasa hambar dan kehilangan semangat.
Perasaan yang terpendam bisa memicu ledakan emosi terhadap hal kecil.
Kurangnya keterbukaan dapat membuat hubungan dengan teman, pasangan, atau keluarga menjadi renggang.
Curhat adalah salah satu bentuk pelepasan emosi yang sehat. Dengan berbagi cerita, kita bisa merasa lebih lega, mendapatkan solusi, dan merasa didukung secara emosional. (Z-4)
Perasaan yang tiba-tiba berganti dengan cepat, menggambarkan adanya perasaan tarik-mundur yang menarik untuk ditulis sebagai sebuah lagu.
Layanan curhat yang diberikan Mega Salsabilah memang tidak memberikan solusi seperti seorang ahli, namun setidaknya memberikan kebahagiaan bagi orang yang bercerita kepadanya.
Nantinya masyarakat menyampaikan curahan hati (curhat) dan keresahan-keresahannya yang diharapkan diselesaikan ke depannya.
Psikolog Aplikasi KALM Jessica mengatakan, semua orang memiliki potensi untuk menjadi teman curhat yang baik. Alasannya, karena setiap manusia itu punya bibit kebaikan.
KETUA Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menceritakan kondisi partainya yang melewati tahun-tahun yang tak mudah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved