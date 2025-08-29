Penelitian Kolaboratif Perkuat Perguruan Tinggi Hadapi Tuntutan Global

Ilustrasi(Dok UP)

PENELITIAN kolaboratif antara perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri bisa memperkuat kolaborasi lintas negara pada bidang pendidikan untuk menghadapi tuntutan global.

Seperti dilakukan Universitas Pancasila (UP) yang kembali memperluas jejaring internasionalnya dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama City University Malaysia.

"Kesepakatan ini menandai langkah strategis kedua institusi dalam memperkuat kolaborasi lintas negara di bidang pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan kapasitas yang sejalan dengan tuntutan global," kata Rektor UP Prof Adnan Hamid saat penandatanganan MoU bersama Rektor City University Malaysia Prof Rosnizah Bt Shaari.

Adnan menyatakan penandatanganan ini menjadi simbol komitmen kedua belah pihak untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, berdaya saing, serta mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat di Indonesia dan Malaysia.

"Sejalan dengan agenda global, kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui penelitian kolaboratif di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi informasi, dan pembangunan perkotaan, UP dan City University Malaysia berkomitmen menghadirkan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan di kawasan Asia Tenggara," terang Adnan.

Dia menambahkan fokus kolaborasi ini juga sangat relevan dengan program studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan (RIL) UP yang dirancang untuk mencetak profesional unggul bidang infrastruktur berkelanjutan, kota hijau, serta teknologi perkotaan cerdas.

Dengan kurikulum multidisipliner dan metode pembelajaran inovatif, program studi tersebut selaras dengan arah kerja sama internasional yang mengutamakan inovasi, penelitian, serta pembangunan berkelanjutan.

“Kerja sama ini wujud nyata komitmen UP untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa,” tegas Adnan. (H-2)