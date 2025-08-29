Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Penelitian Kolaboratif Perkuat Perguruan Tinggi Hadapi Tuntutan Global

Media Indonesia
29/8/2025 06:28
Penelitian Kolaboratif Perkuat Perguruan Tinggi Hadapi Tuntutan Global
Ilustrasi(Dok UP)

PENELITIAN kolaboratif antara perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri bisa memperkuat kolaborasi lintas negara pada bidang pendidikan untuk menghadapi tuntutan global.

Seperti dilakukan Universitas Pancasila (UP) yang kembali memperluas jejaring internasionalnya dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama City University Malaysia.

"Kesepakatan ini menandai langkah strategis kedua institusi dalam memperkuat kolaborasi lintas negara di bidang pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan kapasitas yang sejalan dengan tuntutan global," kata Rektor UP Prof Adnan Hamid saat penandatanganan MoU bersama Rektor City University Malaysia Prof Rosnizah Bt Shaari.

Baca juga : Program Beasiswa Astra Perluas Akses Pendidikan Tinggi bagi Siswa SMK

Adnan menyatakan penandatanganan ini menjadi simbol komitmen kedua belah pihak untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, berdaya saing, serta mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat di Indonesia dan Malaysia.

"Sejalan dengan agenda global, kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui penelitian kolaboratif di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi informasi, dan pembangunan perkotaan, UP dan City University Malaysia berkomitmen menghadirkan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan di kawasan Asia Tenggara," terang Adnan.

Dia menambahkan fokus kolaborasi ini juga sangat relevan dengan program studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan (RIL) UP yang dirancang untuk mencetak profesional unggul bidang infrastruktur berkelanjutan, kota hijau, serta teknologi perkotaan cerdas.

Dengan kurikulum multidisipliner dan metode pembelajaran inovatif, program studi tersebut selaras dengan arah kerja sama internasional yang mengutamakan inovasi, penelitian, serta pembangunan berkelanjutan.
“Kerja sama ini wujud nyata komitmen UP untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa,” tegas Adnan. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved