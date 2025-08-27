Kemenkomdigi Hadir di School Roadshow Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Start-Up Alfreno Kautsar Ramadhan saat menghadiri school roadshow bertajuk “Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok” di SMA 1 Tarakanita Jakarta. (MI/HO)

TIKTOK Indonesia bersama SEJIWA Foundation melanjutkan rangkaian school roadshow bertajuk “Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok” di SMA 1 Tarakanita Jakarta.

Program yang sudah berjalan sejak akhir 2024 ini mengajak para siswa untuk lebih memahami literasi digital dan keamanan online lewat diskusi interaktif bersama pendidik dan kreator edukasi TikTok.

Hadir dalam kegiatan ini, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Start-Up Alfreno Kautsar Ramadhan, yang memberikan apresiasi atas komitmen TikTok dalam menciptakan ruang digital aman bagi remaja.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga keamanan digital anak muda. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, sekaligus menjelaskan upaya Komdigi melalui PP Tunas dalam menghadirkan ruang digital yang aman bagi semua pengguna.

Alfreno mengajak generasi muda untuk semakin meningkatkan literasi digital serta membiasakan digital diet demi menjaga keseimbangan aktivitas di dunia nyata dan digital.

Diskusi yang dihadirkan dalam roadshow ini membahas terkait literasi digital dan keamanan digital bagi remaja, termasuk pentingnya membangun kebiasaan sehat serta memanfaatkan kanal edukasi TikTok seperti laman STEM.

Narasumber yang terlibat dalam roadshow kali ini antara lain Diena Haryana, Founder SEJIWA Foundation, bersama perwakilan TikTok Indonesia dan kreator STEM TikTok.

Selain diskusi, kreator STEM TikTok Dennis Guido (@naktekpang) turut mengajak siswa SMA 1 Tarakanita Jakarta melakukan eksperimen sains sederhana berupa percobaan gula aren lokal.

Konten yang biasa ia tampilkan di TikTok tersebut kali ini diperlihatkan secara langsung di sekolah.

Melalui roadshow ini, TikTok ingin terus menghadirkan pendekatan edukatif yang dapat membekali remaja dengan literasi digital. Hal ini sejalan dengan komitmen TikTok untuk menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi pengguna TikTok di Indonesia, termasuk pengguna remaja. (Z-1)