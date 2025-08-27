Kemenkomdigi Hadir di School Roadshow Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
TIKTOK Indonesia bersama SEJIWA Foundation melanjutkan rangkaian school roadshow bertajuk “Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok” di SMA 1 Tarakanita Jakarta.
Program yang sudah berjalan sejak akhir 2024 ini mengajak para siswa untuk lebih memahami literasi digital dan keamanan online lewat diskusi interaktif bersama pendidik dan kreator edukasi TikTok.
Hadir dalam kegiatan ini, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Start-Up Alfreno Kautsar Ramadhan, yang memberikan apresiasi atas komitmen TikTok dalam menciptakan ruang digital aman bagi remaja.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga keamanan digital anak muda. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, sekaligus menjelaskan upaya Komdigi melalui PP Tunas dalam menghadirkan ruang digital yang aman bagi semua pengguna.
Alfreno mengajak generasi muda untuk semakin meningkatkan literasi digital serta membiasakan digital diet demi menjaga keseimbangan aktivitas di dunia nyata dan digital.
Diskusi yang dihadirkan dalam roadshow ini membahas terkait literasi digital dan keamanan digital bagi remaja, termasuk pentingnya membangun kebiasaan sehat serta memanfaatkan kanal edukasi TikTok seperti laman STEM.
Narasumber yang terlibat dalam roadshow kali ini antara lain Diena Haryana, Founder SEJIWA Foundation, bersama perwakilan TikTok Indonesia dan kreator STEM TikTok.
Selain diskusi, kreator STEM TikTok Dennis Guido (@naktekpang) turut mengajak siswa SMA 1 Tarakanita Jakarta melakukan eksperimen sains sederhana berupa percobaan gula aren lokal.
Konten yang biasa ia tampilkan di TikTok tersebut kali ini diperlihatkan secara langsung di sekolah.
Melalui roadshow ini, TikTok ingin terus menghadirkan pendekatan edukatif yang dapat membekali remaja dengan literasi digital. Hal ini sejalan dengan komitmen TikTok untuk menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi pengguna TikTok di Indonesia, termasuk pengguna remaja. (Z-1)
Josep Sinaga, kreator asal Medan yang lahir pada 15 April 1987, ingin menempatkan dirinya bukan hanya sebagai penghibur, melainkan juga inspirasi.
Gedung Putih meluncurkan akun TikTok, di tengah perdebatan mengenai keberadaan aplikasi milik perusahaan Tiongkok, ByteDance, di Amerika Serikat.
Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual
Tahun ini, perayaan #Serunya17an semakin istimewa dengan hadirnya TikTok One, solusi kreatif terpadu yang dirancang untuk memudahkan kolaborasi antara brand dan kreator.
Andre Rosiade mengatakan anaknya akan datang langsung ke Bareskrim Polri meluapkan akun TikTok dengan nama @ibaratbradprittt.
Guru membagikan enam kebiasaan penting yang bisa diterapkan orang tua dan siswa di bulan pertama sekolah.
Professional development menjadi program unggulan dengan memberikan beragam workshop yang dibutuhkan guru.
ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai penggunaan gawai (gadget) tak baik jika dijadikan alat utama pembalajaran untuk anak sekolah di jenjang SD, SMP maupun SMA.
Ruang Belajar Nyaman Bagi Siswa
SnackVideo mengusung tema Pemberdayaan Pendidikan melalui serangkaian kegiatan di sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved