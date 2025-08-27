Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) merayakan hari jadinya yang ke-61 dengan menyelenggarakan forum bertajuk 'Pensiun Sejahtera 101: Kolaborasi untuk Lansia Indonesia Sejahtera'.(Dok. LD FEB UI)

LEMBAGA Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) merayakan hari jadinya yang ke-61 dengan menyelenggarakan forum bertajuk 'Pensiun Sejahtera 101: Kolaborasi untuk Lansia Indonesia Sejahtera'. Forum ini menjadi wadah penting untuk membicarakan bagaimana bangsa Indonesia dapat menyiapkan masa tua yang produktif, sehat, dan bermartabat, di tengah tantangan transisi menuju populasi menua.

Acara ini didukung penuh oleh mitra dari sektor swasta, yaitu PT Merck Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Asuransi MSIG, PT Paragon Corp, dan Alanabi Herbal Wellness, yang turut berkomitmen mendorong ekosistem hari tua yang lebih sejahtera.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi saat menjadi keynote speaker dengan topik 'Membangun Kesejahteraan Lansia di Era Penuaan Penduduk', menekankan pentingnya data kependudukan dalam memahami perubahan struktur umur dan dampaknya terhadap pembangunan nasional.

Baca juga : Pada 2045, Ada 65,82 juta jiwa Lansia di Indonesia

"Indonesia sedang bergerak menuju era ageing population, dengan meningkatnya jumlah lansia yang lebih rentan terhadap kemiskinan, kesenjangan teknologi, dan keterbatasan akses ekonomi," urainya.

Sonny menekankan data statistik yang akurat harus dijadikan fondasi kebijakan agar kesejahteraan lansia dapat terjamin.

Di kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Bagus Takwin mengingatkan, kesejahteraan lansia tidak hanya ditentukan oleh panjang umur, tetapi juga oleh kualitas hidup yang mencakup kesehatan, relasi sosial, kontribusi, dan makna hidup.

Baca juga : Mayoritas Lansia masih Masuk Angkatan Kerja, Begini Penjelasan Ekonom

Ia mencontohkan figur Saparinah Sadli dan Mbah Wiryo sebagai teladan lansia yang tetap aktif, berdaya, dan memberi dampak positif bagi generasi muda.

"Saya juga mendorong program konkret seperti kota ramah lansia, posyandu lansia berbasis makna, dan mentoring antargenerasi untuk menciptakan ekosistem lansia yang sehat, bahagia, dan produktif," papar Bagus saat menyampaikan paparan 'Bermakna dan Berdaya di Hari Tua: Well-being Lansia di Indonesia'.

Banjaran Surya Indrastomo selaku Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. menekankan pentingnya akses keuangan dalam mendukung masa depan dana pensiun. Dalam paparannya berjudul 'Akses Keuangan dan Masa Depan Dana Pensiun', ia mengingatkan Indonesia menghadapi risiko demografi dengan meningkatnya rasio ketergantungan lansia yang diperkirakan mencapai 54% pada 2050.

Saat ini, sebagian besar lansia masih bergantung pada keluarga, sementara literasi dan inklusi keuangan dana pensiun masih rendah. Untuk itu, diperlukan inovasi instrumen pensiun, digitalisasi layanan, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta agar dana pensiun dapat menjangkau pekerja formal maupun informal.

Sebagai penutup sesi keynote, Ihda Muktiyanto sebagai Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan, memberikan perspektif mengenai pentingnya dukungan kebijakan fiskal bagi program pensiun. Ia mencontohkan di berbagai negara terdapat insentif perpajakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam program pensiun.

"Untuk menghasilkan sistem pensiun yang baik, perlu kerja bersama dalam membangun desain program yang mempertimbangkan tantangan nyata di lapangan. Harapannya, forum ini dapat memberikan masukan konstruktif untuk menyusun sistem pensiun nasional yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan," ujarnya. (Fal/E-1)