Penelitian Eceng Gondok untuk Kurangi Peradangan akibat Periodontitis

Eceng gondok memenuhi Waduk Selorejo di Malang.(Dok. Antara)

SEBUAH penelitian menyelidiki apakah eceng gondok, bahan tanaman obat, dapat mengurangi tingkat peradangan pada tikus yang terpapar bakteri P. gingivalis.

Di Indonesia, prevalensi penyakit periodontitis, penyakit radang kronis yang disebabkan oleh bakteri periodontal, yang menyebabkan kerusakan pada tulang alveolar dan jaringan ikat, telah meningkat secara signifikan, mencapai 67,8% pada 2018.

Dilansir dari laman Universitas Airlangga, P. gingivalis, bakteri gram negatif, adalah penyebab utama periodontitis. Perawatan berfokus pada menghilangkan bakteri berbahaya, tetapi sisa bakteri dapat menyebabkan periodontitis berulang.

Penelitian laboratorium eksperimental ini bertujuan untuk menganalisis efek ekstrak daun eceng gondok terhadap gingiva ticus Wistar. Ekstrak daun eceng gondok dibagi menjadi lima kelompok, dengan kelompok terbanyak terdiri dari lima bakteri percobaan. Ekstrak daun eceng gondok dikumpulkan dua kali sehari selama tujuh hari.

Penelitian ini menggunakan imunohistokimia untuk menyiapkan sampel penelitian, yang diencerkan dengan 10% NBF, steril dengan ketebalan 2-4 mm, diencerkan dengan alkohol 70%, xylol, dan parafin, dan dicetak dengan parafin blot.

Ekspresi IL-6 diukur dengan memeriksa sel-sel epitel lapisan gingiva, yang mengekspresikan IL-6 menggunakan IHC perbearan 400x pada delapan panjang gelombang yang berbeda.

Penelitian ini meneliti ekspresi IL-6 pada gingiva tikus Wistar dan menemukan bahwa pada hari ke-1, 3, dan 7, ekspresi IL-6 menurun secara signifikan pada semua kelompok.

Uji Mann-Whitney menunjukkan peningkatan yang signifikan antara kelompok normal dan kelompok kontrol dari hari ke-3 hingga hari ke-7, sedangkan kelompok perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun eceng gondok selama 7 hari efektif menghambat peningkatan ekspresi IL-6, dengan selisih rerata IL-6 yang lebih besar pada hari ke-7 dibandingkan hari ke-3Gingivitis, penyakit gusi, dapat menyebabkan periodontitis, yang mempengaruhi ligamen dan tulang penyangga gigi.

Pengumpulan bakteri plak dalam sulkus gingiva memicu respons inflamasi, yang merupakan langkah pertama menuju perkembangan penyakit periodontal.

Imunopatologi lokal dari penyakit periodontal tampaknya secara signifikan dipengaruhi oleh sitokin, termasuk interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6), dan tumor necrosis factor-α (TNF-α). Setelah pemberian P. gingivalis, tikus wistar menunjukkan tanda-tanda klinis gingivitis sejak hari pertama.

Secara imunohistokimia, terjadi peningkatan ekspresi IL-6 pada hari pertama pemberian P. gingivalis. Kelompok kontrol mengalami peningkatan ekspresi IL-6 yang lebih besar daripada kelompok perlakuan.

Namun, penghambatan IL-6 terjadi pada kelompok terapi dari hari ke-1 hingga hari ke-7. Hal ini menunjukkan bahwa P. gingivalis menyebabkan peradangan pada epitel, mengaktifkan NF-κB dan menginduksi sitokin proinflamasi seperti IL-6.Studi ini menemukan bahwa ekspresi IL-6 meningkat pada kelompok perlakuan dan kontrol dari hari ke-1 hingga hari ke-7, karena P. gingivalis memiliki kemampuan untuk mengubah respon imun dengan menyebabkan epitel gingiva memproduksi lebih banyak sitokin IL-6. Adanya komponen fenolik, alkaloid, dan flavonoid dalam ekstrak daun eceng gondok 2% dapat menjelaskan penurunan IL-6 yang diamati setelah pemberian.

Pemberian ekstrak daun eceng gondok (Eichornia crassipes) 2% dapat menurunkan ekspresi IL-6 pada tikus yang terpapar bakteri P.gingivalis. (H-3)