11 Bahaya Sering Konsumsi Makanan Asin

MAKANAN asin adalah makanan yang memiliki rasa dominan gurih karena mengandung kadar garam yang cukup tinggi, baik dari garam dapur maupun dari bahan pengawet dan bumbu penyedap.
Makanan asin merupakan jenis makanan dengan kandungan garam tinggi yang memberi rasa gurih, tetapi bila dikonsumsi berlebihan bisa membahayakan kesehatan.
Garam berlebih membuat tubuh menahan cairan, sehingga volume darah meningkat dan tekanan darah naik.
Hipertensi akibat garam berlebih dapat memicu serangan jantung, gagal jantung, dan penyakit kardiovaskular lain.
Ginjal bekerja ekstra keras menyaring natrium berlebih. Lama-kelamaan bisa menimbulkan penyakit ginjal kronis.
Tekanan darah tinggi jangka panjang memperbesar kemungkinan pecahnya pembuluh darah di otak.
Asupan garam berlebihan mempercepat keluarnya kalsium lewat urin, sehingga tulang kehilangan kepadatan mineral.
Terlalu asin dapat mengiritasi lambung dan meningkatkan risiko sakit maag atau gastritis.
Konsumsi garam tinggi dalam jangka panjang bisa merusak lapisan lambung dan memicu kanker lambung.
Garam menyebabkan tubuh menahan air, sehingga tangan, kaki, dan wajah bisa bengkak.
Penelitian menunjukkan konsumsi garam tinggi berkaitan dengan menurunnya fungsi kognitif dan risiko demensia.
Makanan asin sering kali tinggi kalori misalnya gorengan, keripik, fast food, sehingga memicu obesitas.
Natrium berlebih bisa membuat dinding pembuluh darah kaku dan menebal, meningkatkan risiko aterosklerosis.
Sebaiknya kurangi makanan terlalu asin seperti keripik, mie instan, fast food, makanan kalengan, atau ikan asin. (Z-4)
Cita rasanya cenderung gurih, tajam, dan menonjol di lidah, serta seringkali membuat ketagihan.
Rasa utamanya adalah gurih atau asin, yang berasal dari garam dapur, kecap asin, saus, kaldu bubuk, atau bumbu penyedap.
Konsumsi makanan asin secara berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan memperberat kerja ginjal, yang berujung pada risiko penyakit ginjal kronis dan bahkan gagal ginjal.
BAGI penyuka makanan asin, mengurangi garam dalam masakan akan menjadi beban tersendiri. Padahal, konsumsi garam berlebihan dapat memicu berbagai penyakit berbahaya.
