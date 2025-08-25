A- A+

Berikut Bahaya Sering Konsumsi Makanan Asin(freepik)

MAKANAN asin adalah makanan yang memiliki rasa dominan gurih karena mengandung kadar garam yang cukup tinggi, baik dari garam dapur maupun dari bahan pengawet dan bumbu penyedap.

Makanan asin merupakan jenis makanan dengan kandungan garam tinggi yang memberi rasa gurih, tetapi bila dikonsumsi berlebihan bisa membahayakan kesehatan.

Berikut 11 Bahaya Sering Konsumsi Makanan Asin

1. Tekanan Darah Tinggi

Garam berlebih membuat tubuh menahan cairan, sehingga volume darah meningkat dan tekanan darah naik.

Baca juga : 13 Bahaya Sering Mengonsumsi Makanan Asin

2. Risiko Penyakit Jantung

Hipertensi akibat garam berlebih dapat memicu serangan jantung, gagal jantung, dan penyakit kardiovaskular lain.

3. Kerusakan Ginjal

Ginjal bekerja ekstra keras menyaring natrium berlebih. Lama-kelamaan bisa menimbulkan penyakit ginjal kronis.

4. Stroke

Tekanan darah tinggi jangka panjang memperbesar kemungkinan pecahnya pembuluh darah di otak.

Baca juga : 11 Bahaya Sering Mengonsumsi Makanan Asin

5. Osteoporosis

Asupan garam berlebihan mempercepat keluarnya kalsium lewat urin, sehingga tulang kehilangan kepadatan mineral.

6. Gangguan Pencernaan

Terlalu asin dapat mengiritasi lambung dan meningkatkan risiko sakit maag atau gastritis.

7. Risiko Kanker Lambung

Konsumsi garam tinggi dalam jangka panjang bisa merusak lapisan lambung dan memicu kanker lambung.

8. Retensi Cairan

Garam menyebabkan tubuh menahan air, sehingga tangan, kaki, dan wajah bisa bengkak.

9. Penurunan Fungsi Otak

Penelitian menunjukkan konsumsi garam tinggi berkaitan dengan menurunnya fungsi kognitif dan risiko demensia.

10. Meningkatkan Berat Badan

Makanan asin sering kali tinggi kalori misalnya gorengan, keripik, fast food, sehingga memicu obesitas.

11. Kerusakan Pembuluh Darah

Natrium berlebih bisa membuat dinding pembuluh darah kaku dan menebal, meningkatkan risiko aterosklerosis.

Sebaiknya kurangi makanan terlalu asin seperti keripik, mie instan, fast food, makanan kalengan, atau ikan asin. (Z-4)