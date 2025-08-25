Kandungan 100 gram Ikan(Dok. Freepik)

VITAMIN D adalah nutrisi penting yang berperan besar dalam kesehatan tulang, otot, hingga sistem kekebalan tubuh. Tubuh hanya bisa menyerap kalsium dengan baik jika memiliki cukup vitamin D. Karena itu, kekurangan vitamin D dapat memengaruhi kesehatan tulang secara serius.

Selain didapat dari sinar matahari, vitamin D juga bisa diperoleh dari makanan. Salah satunya adalah ikan. Beberapa jenis ikan mengandung vitamin D dalam jumlah tinggi yang bermanfaat untuk tubuh.

Manfaat Vitamin D untuk Tubuh

Membantu penyerapan kalsium agar tulang tetap kuat.

Menjaga fungsi otot dan sel-sel otak.

Mendukung sistem kekebalan tubuh.

Mengurangi risiko osteoporosis.

Kandungan Vitamin D dalam 100 Gram Ikan

Berikut perbandingan kandungan vitamin D pada beberapa jenis ikan populer:

Kandungan Vitamin D dalam 100 Gram Jenis Ikan Jenis Ikan Vitamin D (IU/100g) Nutrisi Tambahan Salmon 450 IU Omega-3, protein, mineral penting Makarel 366 IU Kalium, fosfor, magnesium, kalsium, selenium Sarden 193 IU Protein, kalsium, omega-3

Dari tabel di atas, ikan salmon menempati posisi teratas dengan kandungan vitamin D tertinggi, disusul oleh makarel. Sementara itu, ikan sarden memiliki kandungan lebih rendah, namun tetap bergizi dan bermanfaat.

Faktor yang Mempengaruhi Produksi Vitamin D di Tubuh

Selain asupan makanan, jumlah vitamin D yang diproduksi tubuh dipengaruhi oleh:

Lama paparan sinar matahari.

Musim dan lokasi tempat tinggal.

Warna kulit.

Gaya hidup sehari-hari.

Kesimpulan

Untuk memenuhi kebutuhan vitamin D harian, Anda bisa mengonsumsi ikan seperti salmon, makarel, atau sarden secara rutin. Ditambah dengan paparan sinar matahari yang cukup, kebutuhan vitamin D tubuh dapat tercukupi dengan baik. (Z-10)