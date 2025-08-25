Kandungan Vitamin D dalam 100 Gram Jenis Ikan

Headline
VITAMIN D adalah nutrisi penting yang berperan besar dalam kesehatan tulang, otot, hingga sistem kekebalan tubuh. Tubuh hanya bisa menyerap kalsium dengan baik jika memiliki cukup vitamin D. Karena itu, kekurangan vitamin D dapat memengaruhi kesehatan tulang secara serius.
Selain didapat dari sinar matahari, vitamin D juga bisa diperoleh dari makanan. Salah satunya adalah ikan. Beberapa jenis ikan mengandung vitamin D dalam jumlah tinggi yang bermanfaat untuk tubuh.
Berikut perbandingan kandungan vitamin D pada beberapa jenis ikan populer:
|Jenis Ikan
|Vitamin D (IU/100g)
|Nutrisi Tambahan
|Salmon
|450 IU
|Omega-3, protein, mineral penting
|Makarel
|366 IU
|Kalium, fosfor, magnesium, kalsium, selenium
|Sarden
|193 IU
|Protein, kalsium, omega-3
Dari tabel di atas, ikan salmon menempati posisi teratas dengan kandungan vitamin D tertinggi, disusul oleh makarel. Sementara itu, ikan sarden memiliki kandungan lebih rendah, namun tetap bergizi dan bermanfaat.
Selain asupan makanan, jumlah vitamin D yang diproduksi tubuh dipengaruhi oleh:
Untuk memenuhi kebutuhan vitamin D harian, Anda bisa mengonsumsi ikan seperti salmon, makarel, atau sarden secara rutin. Ditambah dengan paparan sinar matahari yang cukup, kebutuhan vitamin D tubuh dapat tercukupi dengan baik. (Z-10)
