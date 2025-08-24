9 Makanan Tinggi Protein untuk Energi, Kenyang Lebih Lama, dan Hidup Sehat

Ilustrasi(freepik)

MEMILIH makanan yang tepat dapat membantu tubuh tetap berenergi dan merasa kenyang lebih lama. Asupan protein tinggi menjadi cara sederhana untuk mendukung kesehatan dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

9 Makanan Berprotein Tinggi

Makanan yang kaya akan protein bisa menjadi solusi praktis untuk hidup sehat dan bertenaga. Inilah sembilan jenis makanan tinggi protein yang bisa Anda jadikan pilihan konsumsi.

1. Oatmeal Semalaman

Oatmeal semalaman mengandung sekitar 20 gram protein per sajian yang mampu menjaga energi. Resepnya mudah diubah sesuai selera, bisa pakai susu nabati, selai kacang, atau bubuk protein.

Baca juga : 5 Buah Tinggi Protein untuk Diet dan Bikin Kenyang Seharian

2. Yogurt,Telur Rebus, Blueberry, dan Kacang Mete

Yogurt, telur rebus, dan kacang mete jadi kombinasi sarapan praktis dengan 25 gram protein. Menu sederhana ini membuat perut kenyang lebih lama dan memberi energi sepanjang pagi.

3. Smoothie Yogurt Ceri Krim

Smoothie dengan yogurt Yunani dan buah ceri menghasilkan tekstur lembut sekaligus bernutrisi. Dengan kandungan protein mencapai 26,2 gram, cemilan sehat ini cocok untuk sarapan ringan.

4. Keju Cottage dengan Tomat

Keju cottage dipadukan dengan Tomat menghadirkan rasa segar. Satu porsi makanan ini dapat memberikan hingga 38 gram protein yang mengenyangkan.

Baca juga : 5 Makanan Orang Jepang yang Bikin Umur Lebih Panjang

5. Papan Deli Bento

Papan bento berisi kalkun, ham, keju, dan acar ini mengandung sekitar 26,7 gram protein. Meski tinggi natrium, Anda bisa menguranginya dengan memilih saus alternatif seperti hummus.

6. Sup Kacang Polong

Sup kacang polong hijau mengandung 26,1 gram protein sekaligus serat yang baik untuk pencernaan. Agar lebih sehat, gunakan kaldu rendah natrium atau campur sebagian dengan air.

7. Mangkuk Taco Kalkun dengan Nasi

Taco kalkun rendah sodium ini dilengkapi dengan jagung, tomat ceri, bawang merah, serta jalapeño. Satu porsi mampu menghadirkan 37,4 gram protein sekaligus asupan serat yang cukup.

8. Tahu Panggang, Kangkung, dan Nasi

Tahu panggang dengan kangkung dan nasi menyajikan 28,4 gram protein per porsi. Rasanya makin lezat berkat saus minyak wijen, kecap, dan sriracha yang gurih pedas.

9. Nasi Goreng Udang Thailand

Nasi goreng udang dengan pasta kari hijau khas Thailand menyajikan hampir 40 gram protein per porsi. Udang juga dikenal sebagai sumber asam lemak omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan.

Mengonsumsi makanan berprotein tinggi tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Hidangan ini juga menjaga Anda tetap kenyang, berenergi, dan mendukung kesehatan.

Berbagai pilihan makanan di atas dapat disesuaikan dengan selera. Cobalah menambahkan variasi makanan berprotein tinggi agar pola makan lebih seimbang dan menyenangkan.

(Healthline/Z-2)