Tata Cara Mandi Wajib setelah Mimpi Basah, Lengkap dengan Bacaan Niatnya

Berikut Niat Mandi Wajib setelah Mimpi Basah(Freepik)

MANDI Wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar agar kembali dalam keadaan suci.

Sehingga seseorang boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, thawaf, membaca Al-Qur’an, dan ibadah lain yang mensyaratkan kesucian.

Berikut Niat Mandi Wajib setelah Mimpi Basah

Bacaan Arab

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitul ghusla li raf‘il ḥadatsil akbari farḍan lillāhi ta‘ālā

Artinya

“Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardhu karena Allah Ta’ala.”

Membaca basmalah sebelum mulai.

Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali.

Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitar tubuh.

Berwudhu terlebih dahulu sebagaimana wudhu untuk sholat.

Mengguyur kepala sebanyak 3 kali hingga air merata ke kulit kepala.

Mengguyur sisi kanan tubuh kemudian sisi kiri tubuh, memastikan air sampai ke seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali.

Menggosok atau meratakan air ke seluruh lipatan tubuh bagian ketiak, telinga, pusar, sela-sela jari.

Menyempurnakan mandi dengan mencuci kaki.

Saat mandi wajib, pastikan air benar-benar mengenai seluruh tubuh, tidak ada bagian yang terhalang. Lalu, disunnahkan menghadap kiblat saat mandi dan tidak boros air.

Dengan mandi wajib, seseorang kembali dalam keadaan suci dan boleh melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Qur’an, maupun puasa. (Z-4)