Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Tata Cara Mandi Wajib setelah Mimpi Basah, Lengkap dengan Bacaan Niatnya

Reynaldi Andrian Pamungkas
21/8/2025 23:59
Tata Cara Mandi Wajib setelah Mimpi Basah, Lengkap dengan Bacaan Niatnya
Berikut Niat Mandi Wajib setelah Mimpi Basah(Freepik)

MANDI Wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar agar kembali dalam keadaan suci.

Sehingga seseorang boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, thawaf, membaca Al-Qur’an, dan ibadah lain yang mensyaratkan kesucian.

Berikut Niat Mandi Wajib setelah Mimpi Basah

Bacaan Arab

Baca juga : Mandi Wajib: Panduan Lengkap, Tata Cara, dan Dalilnya

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitul ghusla li raf‘il ḥadatsil akbari farḍan lillāhi ta‘ālā

Artinya

Baca juga : Tata Cara Mandi Junub setelah Haid, Lengkap dengan Niatnya

Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardhu karena Allah Ta’ala.

Tata Cara Mandi Wajib setelah Mimpi Basah

  • Membaca basmalah sebelum mulai.
  • Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali.
  • Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitar tubuh.
  • Berwudhu terlebih dahulu sebagaimana wudhu untuk sholat.
  • Mengguyur kepala sebanyak 3 kali hingga air merata ke kulit kepala.
  • Mengguyur sisi kanan tubuh kemudian sisi kiri tubuh, memastikan air sampai ke seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali.
  • Menggosok atau meratakan air ke seluruh lipatan tubuh bagian ketiak, telinga, pusar, sela-sela jari.
  • Menyempurnakan mandi dengan mencuci kaki.

Saat mandi wajib, pastikan air benar-benar mengenai seluruh tubuh, tidak ada bagian yang terhalang. Lalu, disunnahkan menghadap kiblat saat mandi dan tidak boros air.

Dengan mandi wajib, seseorang kembali dalam keadaan suci dan boleh melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Qur’an, maupun puasa. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved