Tata Cara Mandi Wajib setelah Mimpi Basah, Lengkap dengan Bacaan Niatnya

MANDI Wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar agar kembali dalam keadaan suci.
Sehingga seseorang boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, thawaf, membaca Al-Qur’an, dan ibadah lain yang mensyaratkan kesucian.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitul ghusla li raf‘il ḥadatsil akbari farḍan lillāhi ta‘ālā
Artinya
“Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardhu karena Allah Ta’ala.”
Saat mandi wajib, pastikan air benar-benar mengenai seluruh tubuh, tidak ada bagian yang terhalang. Lalu, disunnahkan menghadap kiblat saat mandi dan tidak boros air.
Dengan mandi wajib, seseorang kembali dalam keadaan suci dan boleh melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Qur’an, maupun puasa. (Z-4)
Pelajari mandi wajib, tata cara, niat, dan dalilnya dari Al-Qur'an dan Hadits. Panduan lengkap untuk umat Islam.
Mandi junub ini bertujuan untuk mensucikan diri secara fisik dan spiritual dari hadas besar agar kembali dalam keadaan suci dan boleh menjalankan ibadah.
Mandi ini wajib hukumnya bagi seorang Muslim sebelum bisa kembali menjalankan ibadah tertentu seperti salat, puasa, menyentuh mushaf Al-Qur’an, atau thawaf di Ka'bah.
Mandi junub dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas besar, seperti setelah berhubungan suami istri, mimpi basah, selesai haid atau nifas, masuk Islam bagi mualaf, dan kematian.
Mandi wajib adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan kesucian. Tanpa mandi wajib, ibadah tertentu seperti salat tidak sah bagi yang memiliki hadas besar.
