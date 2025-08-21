Gelombang Panas Ancam Penurunan Populasi Satwa Liar

Anak-anak kelelawar berkacamata yatim piatu di rumah sakit kelelawar Tolga, setelah ribuan hewan yang terancam punah itu mati akibat stres panas di tengah rekor suhu 42°C di Queensland.(Alamy)

WARGA Tecolutilla, Meksiko, menyadari betapa parahnya gelombang panas ketika terdengar bunyi jatuh dari pepohonan. Satu demi satu monyet howler terjatuh layaknya buah apel, tubuh mereka yang kelelahan dan dehidrasi menghantam tanah saat suhu musim semi tahun lalu menembus 43°C (110°F).

Tim penyelamat bergegas memberi pertolongan dengan es dan infus kepada yang masih hidup. Namun, sedikitnya 83 ekor primata ditemukan mati di negara bagian Tabasco. Dokter hewan setempat memperkirakan jumlah korban sesungguhnya mencapai ratusan di seluruh wilayah.

Fenomena serupa kini terjadi di berbagai belahan dunia seiring krisis iklim yang memicu gelombang panas lebih sering dan lebih ekstrem. Di Australia, kelelawar berjatuhan dari pepohonan, di Kanada, miliaran teritip mati terpanggang di kolam pasang surut, sementara di tempat lain, suhu yang melonjak membuat kumbang jantan hampir kehilangan kesuburannya.

Lebih dari sekadar kematian massal di satu wilayah, para ahli ekologi mulai menyadari betapa besar ancaman panas ekstrem terhadap kelangsungan hidup satwa liar secara global. Serta seberapa cepat kondisi ini dapat mendorong spesies menuju kepunahan.

Maximilian Kotz, ilmuwan iklim dari Institut Penelitian Dampak Iklim Potsdam, menjelaskan emisi manusia mendorong pergeseran distribusi suhu ke arah yang lebih tinggi. Sehingga jumlah hari dengan panas ekstrem meningkat tajam, bukan hanya sekadar kenaikan suhu rata-rata.

Ancaman Populasi Satwa

Jika pemanasan rata-rata sudah cukup untuk memaksa spesies meninggalkan habitatnya dan memperburuk kelangkaan pangan, maka episode gelombang panas menghadirkan ancaman yang berbeda. Lonjakan panas ekstrem ini dapat menekan populasi satwa dalam jangka panjang. Sehingga para ahli menilai krisis iklim ini kini menjadi pendorong utama hilangnya keanekaragaman hayati, setara atau bahkan lebih parah daripada deforestasi dan degradasi habitat.

Baru-baru ini, Kotz dan timnya menganalisis data pemantauan global selama beberapa dekade terhadap lebih dari 3.000 populasi burung. Mereka kemudian menggabungkannya dengan catatan cuaca harian untuk meneliti apakah gelombang panas berkontribusi pada penurunan jumlah burung di berbagai daerah.

Panas Ekstrem

Hasilnya menunjukkan populasi burung di kawasan beriklim sedang, boreal, dan tundra relatif tidak terlalu terpengaruh suhu ekstrem. Namun, gambaran berbeda terlihat di daerah tropis. Dalam 70 tahun terakhir, panas ekstrem diperkirakan memangkas populasi burung tropis hingga 25%-38%, dengan burung penyanyi tropis menjadi kelompok yang paling rentan.

Gelombang panas juga memengaruhi perilaku hewan yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Saat suhu ekstrem melanda, banyak hewan terpaksa tetap beristirahat di tempat teduh. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas penting seperti mencari makan maupun bereproduksi. (The Guardian/Z-2)