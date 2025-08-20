Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

99 Nama Nama Allah (Asmaul Husna) Beserta Artinya - Lengkap & Mudah Dipahami

 Gana Buana
20/8/2025 13:32
99 Nama Nama Allah (Asmaul Husna) Beserta Artinya - Lengkap & Mudah Dipahami
Nama-nama Allah.(Freepik)

MENGENAL nama nama Allah atau Asmaul Husna adalah cara untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Asmaul Husna berarti 99 nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifat-Nya yang sempurna. Dalam artikel ini, kami sajikan daftar lengkap 99 nama Allah beserta artinya dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, cocok untuk semua umur.

Apa Itu Asmaul Husna?

Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Setiap nama memiliki makna khusus yang menunjukkan keagungan dan kebaikan Allah. Dengan memahami nama nama Allah, kita bisa lebih mengenal sifat-sifat-Nya dan meningkatkan keimanan.

Mengapa Penting Mempelajari Nama Nama Allah?

Mempelajari Asmaul Husna membantu kita memahami sifat Allah, seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kuasa. Selain itu, menghafal dan memahami nama nama Allah dapat membawa keberkahan, seperti yang disebutkan dalam hadis: "Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, seratus kurang satu, siapa yang menghafalnya akan masuk surga." (HR. Bukhari dan Muslim).

Baca juga : Asmaul Husna Latin dan Artinya Lengkap 99: Nama-Nama Indah Allah

Daftar 99 Nama Nama Allah Beserta Artinya

Berikut adalah daftar lengkap 99 nama nama Allah (Asmaul Husna) beserta artinya dalam bahasa Indonesia:

  1. Ar-Rahman - Yang Maha Pengasih
  2. Ar-Rahim - Yang Maha Penyayang
  3. Al-Malik - Yang Maha Raja
  4. Al-Quddus - Yang Maha Suci
  5. As-Salam - Yang Maha Memberi Kesejahteraan
  6. Al-Mu'min - Yang Maha Memberi Keamanan
  7. Al-Muhaimin - Yang Maha Mengatur
  8. Al-Aziz - Yang Maha Perkasa
  9. Al-Jabbar - Yang Maha Memaksa
  10. Al-Mutakabbir - Yang Maha Megah
  11. Al-Khaliq - Yang Maha Pencipta
  12. Al-Bari' - Yang Maha Melepaskan
  13. Al-Musawwir - Yang Maha Membentuk
  14. Al-Ghaffar - Yang Maha Pengampun
  15. Al-Qahhar - Yang Maha Menundukkan
  16. Al-Wahhab - Yang Maha Pemberi Karunia
  17. Ar-Razzaq - Yang Maha Pemberi Rezeki
  18. Al-Fattah - Yang Maha Pembuka
  19. Al-'Alim - Yang Maha Mengetahui
  20. Al-Qabidh - Yang Maha Menyempitkan
  21. Al-Basit - Yang Maha Melapangkan
  22. Al-Khafidh - Yang Maha Merendahkan
  23. Ar-Rafi' - Yang Maha Meninggikan
  24. Al-Mu'izz - Yang Maha Memuliakan
  25. Al-Mudzil - Yang Maha Menghinakan
  26. As-Sami' - Yang Maha Mendengar
  27. Al-Basir - Yang Maha Melihat
  28. Al-Hakam - Yang Maha Menetapkan
  29. Al-'Adl - Yang Maha Adil
  30. Al-Latif - Yang Maha Lembut
  31. Al-Khabir - Yang Maha Mengetahui Hal-Hal Kecil
  32. Al-Halim - Yang Maha Penyantun
  33. Al-'Azhim - Yang Maha Agung
  34. Al-Ghafur - Yang Maha Pengampun
  35. Ash-Shakur - Yang Maha Mensyukuri
  36. Al-'Aliy - Yang Maha Tinggi
  37. Al-Kabir - Yang Maha Besar
  38. Al-Hafizh - Yang Maha Memelihara
  39. Al-Muqit - Yang Maha Pemberi Kecukupan
  40. Al-Hasib - Yang Maha Menghitung
  41. Al-Jalil - Yang Maha Mulia
  42. Al-Karim - Yang Maha Pemurah
  43. Ar-Raqib - Yang Maha Mengawasi
  44. Al-Mujib - Yang Maha Mengabulkan
  45. Al-Wasi' - Yang Maha Luas
  46. Al-Hakim - Yang Maha Bijaksana
  47. Al-Wadud - Yang Maha Mengasihi
  48. Al-Majid - Yang Maha Mulia
  49. Al-Ba'ith - Yang Maha Membangkitkan
  50. Ash-Shahid - Yang Maha Menyaksikan
  51. Al-Haqq - Yang Maha Benar
  52. Al-Wakil - Yang Maha Memelihara
  53. Al-Qawiy - Yang Maha Kuat
  54. Al-Matin - Yang Maha Kokoh
  55. Al-Waliy - Yang Maha Melindungi
  56. Al-Hamid - Yang Maha Terpuji
  57. Al-Muhsi - Yang Maha Menghitung
  58. Al-Mubdi' - Yang Maha Memulai
  59. Al-Mu'id - Yang Maha Mengembalikan
  60. Al-Muhyi - Yang Maha Menghidupkan
  61. Al-Mumit - Yang Maha Mematikan
  62. Al-Hayy - Yang Maha Hidup
  63. Al-Qayyum - Yang Maha Mandiri
  64. Al-Wajid - Yang Maha Menemukan
  65. Al-Majid - Yang Maha Mulia
  66. Al-Wahid - Yang Maha Esa
  67. Al-Ahad - Yang Maha Tunggal
  68. As-Samad - Yang Maha Dibutuhkan
  69. Al-Qadir - Yang Maha Kuasa
  70. Al-Muqtadir - Yang Maha Berkuasa
  71. Al-Muqaddim - Yang Maha Mendahulukan
  72. Al-Mu'akhkhir - Yang Maha Mengakhirkan
  73. Al-Awwal - Yang Maha Awal
  74. Al-Akhir - Yang Maha Akhir
  75. Az-Zahir - Yang Maha Nyata
  76. Al-Batin - Yang Maha Tersembunyi
  77. Al-Wali - Yang Maha Memerintah
  78. Al-Muta'ali - Yang Maha Tinggi
  79. Al-Barr - Yang Maha Berbuat Baik
  80. At-Tawwab - Yang Maha Menerima Taubat
  81. Al-Muntaqim - Yang Maha Penyiksa
  82. Al-'Afuww - Yang Maha Pemaaf
  83. Ar-Ra'uf - Yang Maha Pengasih
  84. Malikul Mulk - Yang Maha Penguasa Kerajaan
  85. Dzul Jalali Wal Ikram - Yang Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan
  86. Al-Muqsit - Yang Maha Adil
  87. Al-Jami' - Yang Maha Mengumpulkan
  88. Al-Ghaniy - Yang Maha Kaya
  89. Al-Mughni - Yang Maha Memberi Kekayaan
  90. Al-Mani' - Yang Maha Mencegah
  91. Ad-Darr - Yang Maha Memberi Bahaya
  92. An-Nafi' - Yang Maha Memberi Manfaat
  93. An-Nur - Yang Maha Bercahaya
  94. Al-Hadi - Yang Maha Pemberi Petunjuk
  95. Al-Badi' - Yang Maha Pencipta
  96. Al-Baqi - Yang Maha Kekal
  97. Al-Warith - Yang Maha Waris
  98. Ar-Rashid - Yang Maha Pandai
  99. As-Sabur - Yang Maha Sabar

Cara Menghafal Asmaul Husna

Untuk menghafal nama nama Allah, Anda bisa mencoba tips berikut:

  • Hafal beberapa nama setiap hari, misalnya 5-10 nama.
  • Gunakan lagu atau irama untuk mempermudah menghafal.
  • Pahami arti setiap nama agar lebih mudah diingat.
  • Gunakan Asmaul Husna dalam doa sehari-hari.

Manfaat Mengenal Asmaul Husna

Mengenal dan memahami nama nama Allah memiliki banyak manfaat, seperti:

  • Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
  • Membantu fokus saat berdoa dengan menyebut nama-nama Allah.
  • Mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah.

Kesimpulan

Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang penuh makna dan keagungan. Dengan mempelajari dan menghafal nama nama Allah, kita bisa lebih dekat dengan-Nya dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Mulailah menghafal sedikit demi sedikit dan pahami makna setiap nama untuk memperkaya keimanan Anda.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved