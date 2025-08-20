99 Nama Nama Allah (Asmaul Husna) Beserta Artinya - Lengkap & Mudah Dipahami
Gana Buana
20/8/2025 13:32
MENGENAL nama nama Allah atau Asmaul Husna adalah cara untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Asmaul Husna berarti 99 nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifat-Nya yang sempurna. Dalam artikel ini, kami sajikan daftar lengkap 99 nama Allah beserta artinya dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, cocok untuk semua umur.
Apa Itu Asmaul Husna?
Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Setiap nama memiliki makna khusus yang menunjukkan keagungan dan kebaikan Allah. Dengan memahami nama nama Allah, kita bisa lebih mengenal sifat-sifat-Nya dan meningkatkan keimanan.
Mengapa Penting Mempelajari Nama Nama Allah?
Mempelajari Asmaul Husna membantu kita memahami sifat Allah, seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kuasa. Selain itu, menghafal dan memahami nama nama Allah dapat membawa keberkahan, seperti yang disebutkan dalam hadis: "Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, seratus kurang satu, siapa yang menghafalnya akan masuk surga." (HR. Bukhari dan Muslim).
Berikut adalah daftar lengkap 99 nama nama Allah (Asmaul Husna) beserta artinya dalam bahasa Indonesia:
Ar-Rahman - Yang Maha Pengasih
Ar-Rahim - Yang Maha Penyayang
Al-Malik - Yang Maha Raja
Al-Quddus - Yang Maha Suci
As-Salam - Yang Maha Memberi Kesejahteraan
Al-Mu'min - Yang Maha Memberi Keamanan
Al-Muhaimin - Yang Maha Mengatur
Al-Aziz - Yang Maha Perkasa
Al-Jabbar - Yang Maha Memaksa
Al-Mutakabbir - Yang Maha Megah
Al-Khaliq - Yang Maha Pencipta
Al-Bari' - Yang Maha Melepaskan
Al-Musawwir - Yang Maha Membentuk
Al-Ghaffar - Yang Maha Pengampun
Al-Qahhar - Yang Maha Menundukkan
Al-Wahhab - Yang Maha Pemberi Karunia
Ar-Razzaq - Yang Maha Pemberi Rezeki
Al-Fattah - Yang Maha Pembuka
Al-'Alim - Yang Maha Mengetahui
Al-Qabidh - Yang Maha Menyempitkan
Al-Basit - Yang Maha Melapangkan
Al-Khafidh - Yang Maha Merendahkan
Ar-Rafi' - Yang Maha Meninggikan
Al-Mu'izz - Yang Maha Memuliakan
Al-Mudzil - Yang Maha Menghinakan
As-Sami' - Yang Maha Mendengar
Al-Basir - Yang Maha Melihat
Al-Hakam - Yang Maha Menetapkan
Al-'Adl - Yang Maha Adil
Al-Latif - Yang Maha Lembut
Al-Khabir - Yang Maha Mengetahui Hal-Hal Kecil
Al-Halim - Yang Maha Penyantun
Al-'Azhim - Yang Maha Agung
Al-Ghafur - Yang Maha Pengampun
Ash-Shakur - Yang Maha Mensyukuri
Al-'Aliy - Yang Maha Tinggi
Al-Kabir - Yang Maha Besar
Al-Hafizh - Yang Maha Memelihara
Al-Muqit - Yang Maha Pemberi Kecukupan
Al-Hasib - Yang Maha Menghitung
Al-Jalil - Yang Maha Mulia
Al-Karim - Yang Maha Pemurah
Ar-Raqib - Yang Maha Mengawasi
Al-Mujib - Yang Maha Mengabulkan
Al-Wasi' - Yang Maha Luas
Al-Hakim - Yang Maha Bijaksana
Al-Wadud - Yang Maha Mengasihi
Al-Majid - Yang Maha Mulia
Al-Ba'ith - Yang Maha Membangkitkan
Ash-Shahid - Yang Maha Menyaksikan
Al-Haqq - Yang Maha Benar
Al-Wakil - Yang Maha Memelihara
Al-Qawiy - Yang Maha Kuat
Al-Matin - Yang Maha Kokoh
Al-Waliy - Yang Maha Melindungi
Al-Hamid - Yang Maha Terpuji
Al-Muhsi - Yang Maha Menghitung
Al-Mubdi' - Yang Maha Memulai
Al-Mu'id - Yang Maha Mengembalikan
Al-Muhyi - Yang Maha Menghidupkan
Al-Mumit - Yang Maha Mematikan
Al-Hayy - Yang Maha Hidup
Al-Qayyum - Yang Maha Mandiri
Al-Wajid - Yang Maha Menemukan
Al-Majid - Yang Maha Mulia
Al-Wahid - Yang Maha Esa
Al-Ahad - Yang Maha Tunggal
As-Samad - Yang Maha Dibutuhkan
Al-Qadir - Yang Maha Kuasa
Al-Muqtadir - Yang Maha Berkuasa
Al-Muqaddim - Yang Maha Mendahulukan
Al-Mu'akhkhir - Yang Maha Mengakhirkan
Al-Awwal - Yang Maha Awal
Al-Akhir - Yang Maha Akhir
Az-Zahir - Yang Maha Nyata
Al-Batin - Yang Maha Tersembunyi
Al-Wali - Yang Maha Memerintah
Al-Muta'ali - Yang Maha Tinggi
Al-Barr - Yang Maha Berbuat Baik
At-Tawwab - Yang Maha Menerima Taubat
Al-Muntaqim - Yang Maha Penyiksa
Al-'Afuww - Yang Maha Pemaaf
Ar-Ra'uf - Yang Maha Pengasih
Malikul Mulk - Yang Maha Penguasa Kerajaan
Dzul Jalali Wal Ikram - Yang Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan
Al-Muqsit - Yang Maha Adil
Al-Jami' - Yang Maha Mengumpulkan
Al-Ghaniy - Yang Maha Kaya
Al-Mughni - Yang Maha Memberi Kekayaan
Al-Mani' - Yang Maha Mencegah
Ad-Darr - Yang Maha Memberi Bahaya
An-Nafi' - Yang Maha Memberi Manfaat
An-Nur - Yang Maha Bercahaya
Al-Hadi - Yang Maha Pemberi Petunjuk
Al-Badi' - Yang Maha Pencipta
Al-Baqi - Yang Maha Kekal
Al-Warith - Yang Maha Waris
Ar-Rashid - Yang Maha Pandai
As-Sabur - Yang Maha Sabar
Cara Menghafal Asmaul Husna
Untuk menghafal nama nama Allah, Anda bisa mencoba tips berikut:
Hafal beberapa nama setiap hari, misalnya 5-10 nama.
Gunakan lagu atau irama untuk mempermudah menghafal.
Pahami arti setiap nama agar lebih mudah diingat.
Gunakan Asmaul Husna dalam doa sehari-hari.
Manfaat Mengenal Asmaul Husna
Mengenal dan memahami nama nama Allah memiliki banyak manfaat, seperti:
Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
Membantu fokus saat berdoa dengan menyebut nama-nama Allah.
Mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah.
Kesimpulan
Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang penuh makna dan keagungan. Dengan mempelajari dan menghafal nama nama Allah, kita bisa lebih dekat dengan-Nya dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Mulailah menghafal sedikit demi sedikit dan pahami makna setiap nama untuk memperkaya keimanan Anda.