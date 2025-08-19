Berikut Tips Mengatasi Cegukan Paling Ampuh(freepik)

CEGUKAN adalah kondisi ketika otot diafragma mengalami kontraksi atau kejang secara tiba-tiba dan tidak terkendali.

Setiap kali diafragma berkontraksi, pita suara menutup secara cepat, sehingga menimbulkan suara khas yang kita kenal sebagai cegukan.

Berikut 15 Tips Mengatasi Cegukan Paling Ampuh

1. Minum air putih perlahan

Menenangkan saraf diafragma yang tegang.

Baca juga : 8 Tips Mengatasi Cegukan Terus-menerus

2. Tahan napas beberapa detik

Meningkatkan kadar CO2 dalam darah sehingga membantu menghentikan cegukan.

3. Minum air dengan posisi membungkuk

Membuat otot pernapasan berubah posisi sehingga cegukan berhenti.

4. Kumur dengan air dingin

Memberi rangsangan pada saraf vagus.

Baca juga : 9 Tips Menghilangkan Cegukan Paling Ampuh

5. Minum air secara cepat dalam jumlah kecil

Bisa mengagetkan sistem pernapasan agar kembali normal.

6. Tarik napas dalam lalu buang perlahan

Menenangkan diafragma.

7. Makan sesuatu yang asam

Rasa asam bisa mengalihkan sinyal saraf.

8. Konsumsi sedikit gula pasir

Teksturnya bisa menstimulasi saraf di tenggorokan.

9. Beri tekanan ringan pada hidung sambil minum air

Menstimulasi perubahan pola napas.

10. Menahan napas sambil menelan

Cara klasik untuk menghentikan cegukan.

11. Menutup telinga selama 20 sampai 30 detik

Memberi tekanan pada saraf vagus.

12. Tarik lutut ke dada lalu tahan

Memberi tekanan pada diafragma.

13. Bernapas dalam kantong kertas

Meningkatkan CO2 sehingga diafragma rileks.

14. Menelan madu

Teksturnya kental membantu menstimulasi saraf di tenggorokan.

15. Bersendawa atau batuk dengan sengaja

Bisa menghentikan spasme diafragma.

Cegukan biasanya tidak berbahaya dan hilang dengan sendirinya. Namun, jika berlangsung lebih dari 48 jam, bisa menjadi tanda adanya masalah medis serius dan sebaiknya diperiksakan ke dokter. (Z-4)