Doa Mandi Wajib Lengkap Arab, Latin, Artinya & Cara Mudah Sesuai Sunnah - Panduan Sederhana untuk Umat Muslim

Ilustrasi.(Freepik)

Apakah Anda ingin tahu bagaimana cara mandi wajib yang benar sesuai ajaran Rasulullah SAW? Di sini, kita akan jelaskan doa mandi wajib lengkap dengan teks Arab, Latin, dan artinya.

Juga, langkah-langkah mudah agar sesuai sunnah. Ditulis sederhana untuk mudah dipahami, seperti untuk anak kelas 7-8. Yuk, pelajari bersama!

Apa Itu Mandi Wajib dan Mengapa Penting?

Mandi wajib adalah cara membersihkan diri dari hadas besar, seperti setelah junub, haid, atau nifas. Tanpa mandi wajib, ibadah seperti shalat tidak sah. Pertanyaannya, sudahkah Anda tahu kapan wajib melakukan mandi ini?

Baca juga : Doa Mandi Wajib: Tata Cara, Niat, dan Bacaan Lengkap untuk Muslim

Dalil Al-Quran dan Hadits Shahih

Mandi wajib diperintahkan dalam Al-Quran dan hadits. Dalil ini menunjukkan betapa pentingnya doa mandi wajib dan tata caranya.

Al-Quran: Perintah Bersuci

Al-Quran menyebutkan keharusan mandi wajib dalam QS. Al-Maidah ayat 6:

Arab: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Baca juga : Bagaimana Bacaan Niat Mandi Wajib Setelah Haid? Berikut Panduan Lengkapnya Sesuai Kaidah Islam

Latin: Wa in kuntum junuban fattahharu

Artinya: Dan jika kamu junub, maka mandilah.

Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini tentang pentingnya bersuci?

Hadits: Cara Rasulullah Mandi

Hadits dari Aisyah RA (HR. Bukhari no. 249 dan Muslim no. 316) menjelaskan tata cara Rasulullah SAW:

Arab: رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

Latin: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam idha ightasala min al-janabah yabda’u fa yaghsilu yadaihi, thumma yufriqu bi yaminihi ‘ala syimaalihi, fa yaghsilu farjahu, thumma yatawadda’u, thumma ya’khudhu al-maa’, fa yudkhilu ashabi’ahu fi usul ash-sha’r, thumma hafana ‘ala ra’sihi thalatha hafanaat, thumma afadha ‘ala sa’iri jasadihi, thumma ghasala rijlaihi

Artinya: Rasulullah SAW ketika mandi dari janabah, beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian menuang air dengan tangan kanan ke tangan kiri, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian berwudhu, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke akar rambut, kemudian menyiram ke kepalanya tiga kali genggaman, kemudian menyiramkan air ke seluruh badannya, kemudian mencuci kedua kakinya.

Menurut Anda, mengapa Rasulullah mengajarkan urutan tertentu dalam mandi wajib?

Niat Doa Mandi Wajib

Niat adalah kunci ibadah. Bacalah niat dalam hati saat mulai mandi. Berikut adalah niat doa mandi wajib untuk berbagai keadaan:

Niat Mandi Wajib Junub

Arab: نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَكْبَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitul ghusla liraf 'il hadatsil akbari fardhal lillaahi ta'aala

Artinya: Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardhu karena Allah Ta'ala.

Arab: نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ الْحَيْضِ ِللهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitul ghusla liraf'i hadatsil haidil lillahi ta'ala

Artinya: Aku berniat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala.

Arab: نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ النِّفَاسِ ِللهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitul ghusla liraf'i hadatsin nifaasi lillahi ta'aala

Artinya: Aku berniat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari nifas karena Allah Ta'ala.

Mengapa niat harus diucapkan dalam hati? Apa hubungannya dengan keikhlasan?

Cara Mandi Wajib Sesuai Sunnah

Berikut langkah-langkah mandi wajib yang mudah diikuti:

Baca basmalah dan niat doa mandi wajib dalam hati. Cuci kedua tangan tiga kali. Bersihkan kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri. Berwudhu seperti untuk shalat. Siram air ke kepala tiga kali, pastikan air sampai ke akar rambut. Siram air ke seluruh tubuh, mulai dari sisi kanan lalu kiri. Gosok lipatan kulit. Cuci kedua kaki terakhir.

Pastikan air mengalir ke seluruh tubuh. Bagaimana Anda memastikan semua bagian tubuh terbasahi air?

Tips Praktis untuk Mandi Wajib

Gunakan air bersih dan mengalir.

Bagi wanita, tak perlu lepas kepangan rambut jika air sudah sampai akar.

Lakukan dengan tenang dan ikhlas agar ibadah diterima.

Apa tantangan yang mungkin Anda hadapi saat mandi wajib, dan bagaimana cara mengatasinya?

Kesimpulan

Doa mandi wajib adalah langkah awal untuk mensucikan diri dari hadas besar. Dengan niat yang benar dan tata cara sesuai sunnah, ibadah Anda akan lebih sempurna. Semoga panduan ini membantu Anda memahami dan mempraktikkan mandi wajib dengan mudah!