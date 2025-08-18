Doa Mandi Wajib Lengkap Arab, Latin, Artinya & Cara Mudah Sesuai Sunnah - Panduan Sederhana untuk Umat Muslim

Headline
Apakah Anda ingin tahu bagaimana cara mandi wajib yang benar sesuai ajaran Rasulullah SAW? Di sini, kita akan jelaskan doa mandi wajib lengkap dengan teks Arab, Latin, dan artinya.
Juga, langkah-langkah mudah agar sesuai sunnah. Ditulis sederhana untuk mudah dipahami, seperti untuk anak kelas 7-8. Yuk, pelajari bersama!
Mandi wajib adalah cara membersihkan diri dari hadas besar, seperti setelah junub, haid, atau nifas. Tanpa mandi wajib, ibadah seperti shalat tidak sah. Pertanyaannya, sudahkah Anda tahu kapan wajib melakukan mandi ini?
Mandi wajib diperintahkan dalam Al-Quran dan hadits. Dalil ini menunjukkan betapa pentingnya doa mandi wajib dan tata caranya.
Al-Quran menyebutkan keharusan mandi wajib dalam QS. Al-Maidah ayat 6:
Arab: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
Latin: Wa in kuntum junuban fattahharu
Artinya: Dan jika kamu junub, maka mandilah.
Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini tentang pentingnya bersuci?
Hadits dari Aisyah RA (HR. Bukhari no. 249 dan Muslim no. 316) menjelaskan tata cara Rasulullah SAW:
Arab: رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
Latin: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam idha ightasala min al-janabah yabda’u fa yaghsilu yadaihi, thumma yufriqu bi yaminihi ‘ala syimaalihi, fa yaghsilu farjahu, thumma yatawadda’u, thumma ya’khudhu al-maa’, fa yudkhilu ashabi’ahu fi usul ash-sha’r, thumma hafana ‘ala ra’sihi thalatha hafanaat, thumma afadha ‘ala sa’iri jasadihi, thumma ghasala rijlaihi
Artinya: Rasulullah SAW ketika mandi dari janabah, beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian menuang air dengan tangan kanan ke tangan kiri, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian berwudhu, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke akar rambut, kemudian menyiram ke kepalanya tiga kali genggaman, kemudian menyiramkan air ke seluruh badannya, kemudian mencuci kedua kakinya.
Menurut Anda, mengapa Rasulullah mengajarkan urutan tertentu dalam mandi wajib?
Niat adalah kunci ibadah. Bacalah niat dalam hati saat mulai mandi. Berikut adalah niat doa mandi wajib untuk berbagai keadaan:
Arab: نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَكْبَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى
Latin: Nawaitul ghusla liraf 'il hadatsil akbari fardhal lillaahi ta'aala
Artinya: Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardhu karena Allah Ta'ala.
Arab: نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ الْحَيْضِ ِللهِ تَعَالَى
Latin: Nawaitul ghusla liraf'i hadatsil haidil lillahi ta'ala
Artinya: Aku berniat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala.
Arab: نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ النِّفَاسِ ِللهِ تَعَالَى
Latin: Nawaitul ghusla liraf'i hadatsin nifaasi lillahi ta'aala
Artinya: Aku berniat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari nifas karena Allah Ta'ala.
Mengapa niat harus diucapkan dalam hati? Apa hubungannya dengan keikhlasan?
Berikut langkah-langkah mandi wajib yang mudah diikuti:
Pastikan air mengalir ke seluruh tubuh. Bagaimana Anda memastikan semua bagian tubuh terbasahi air?
Apa tantangan yang mungkin Anda hadapi saat mandi wajib, dan bagaimana cara mengatasinya?
Doa mandi wajib adalah langkah awal untuk mensucikan diri dari hadas besar. Dengan niat yang benar dan tata cara sesuai sunnah, ibadah Anda akan lebih sempurna. Semoga panduan ini membantu Anda memahami dan mempraktikkan mandi wajib dengan mudah!
Pelajari tata cara dan doa mandi wajib lengkap dengan niat, bacaan Arab, Latin, dan terjemahan. Ikuti langkah mudah agar ibadah sah.
Mandi ini wajib hukumnya bagi seorang Muslim sebelum bisa kembali menjalankan ibadah tertentu seperti salat, puasa, menyentuh mushaf Al-Qur’an, atau thawaf di Ka'bah.
Setelah mandi junub, baru diperbolehkan melakukan ibadah seperti salat, puasa, menyentuh Al-Qur'an, dan ibadah lainnya yang mensyaratkan kesucian.
Pelajari tata cara dan doa mandi wajib lengkap dengan niat, bacaan Arab, Latin, dan terjemahan. Ikuti langkah mudah agar ibadah sah.
Mandi ini wajib hukumnya bagi seorang Muslim sebelum bisa kembali menjalankan ibadah tertentu seperti salat, puasa, menyentuh mushaf Al-Qur’an, atau thawaf di Ka'bah.
Mandi wajib adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan kesucian. Tanpa mandi wajib, ibadah tertentu seperti salat tidak sah bagi yang memiliki hadas besar.
