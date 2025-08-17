11 Manfaat Lemon bagi Kesehatan, Bisa Mengurangi Peradangan

Berikut Manfaat Lemon bagi Kesehatan(freepik)

LEMON adalah buah sitrus berwarna kuning cerah yang berasal dari pohon Citrus limon, termasuk keluarga Rutaceae.

Buah ini terkenal dengan rasa asamnya yang segar karena kaya akan asam sitrat dan vitamin C.

Berikut 11 Manfaat Lemon bagi Kesehatan

1. Meningkatkan daya tahan tubuh

Lemon kaya akan vitamin C yang berperan penting dalam memperkuat sistem imun dan membantu tubuh melawan infeksi.

2. Membantu pencernaan

Kandungan asam sitrat dalam lemon dapat merangsang produksi cairan pencernaan, sehingga membantu melancarkan proses pencernaan dan mengurangi sembelit.

3. Detoksifikasi alami

Air lemon sering digunakan untuk membantu mengeluarkan racun dari tubuh dan menjaga fungsi hati tetap optimal.

4. Menjaga kesehatan jantung

Vitamin C, serat, dan senyawa tanaman dalam lemon dapat menurunkan risiko penyakit jantung dengan mengurangi kadar kolesterol jahat.

5. Mengontrol berat badan

Kandungan pektin dalam lemon dapat membantu menekan nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang.

6. Mencegah batu ginjal

Asam sitrat dalam lemon membantu meningkatkan volume urine dan mengurangi risiko terbentuknya batu ginjal.

7. Menyehatkan kulit

Vitamin C pada lemon berperan dalam produksi kolagen, yang menjaga kulit tetap elastis, cerah, dan mengurangi tanda penuaan.

8. Menurunkan tekanan darah

Konsumsi lemon secara rutin dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, sehingga membantu menurunkan tekanan darah.

9. Meningkatkan penyerapan zat besi

Vitamin C dari lemon membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan nabati, mencegah anemia defisiensi besi.

10. Mengurangi peradangan

Antioksidan dan sifat anti inflamasi lemon membantu meredakan peradangan dalam tubuh, termasuk pada persendian.

11. Menyegarkan napas

Asam alami dalam lemon membantu membunuh bakteri penyebab bau mulut dan memberi efek segar pada mulut.

Lemon diperkirakan berasal dari Asia Selatan, lalu menyebar ke Timur Tengah, Eropa, hingga seluruh dunia. Kini, lemon menjadi salah satu buah paling populer yang identik dengan kesehatan dan kesegaran. (Z-4)