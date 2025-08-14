A- A+

Berikut Dampak Sering Begadang bagi Kesehatan(freepik)

BEGADANG adalah kebiasaan atau aktivitas yang membuat seseorang terjaga hingga larut malam atau bahkan semalaman penuh, sehingga mengurangi waktu tidur yang ideal.

Dalam budaya populer Indonesia, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan terjaga di malam hari karena bekerja, belajar, menonton, bermain gim, atau sekadar bersantai.

Berikut 15 Dampak Sering Begadang bagi Kesehatan Tubuh

1. Menurunkan Daya Tahan Tubuh

Tidur malam adalah waktu tubuh memperbaiki sel dan memproduksi antibodi. Kurang tidur membuat imun melemah, sehingga mudah sakit.

Baca juga : 13 Dampak Sering Begadang bagi Perempuan

2. Mengganggu Kesehatan Jantung

Begadang memicu tekanan darah tinggi dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke.

3. Memicu Diabetes Tipe 2

Kurang tidur mengganggu metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin.

4. Meningkatkan Risiko Obesitas

Begadang mengubah hormon lapar, membuat nafsu makan meningkat dan cenderung memilih makanan tinggi kalori.

Baca juga : 13 Dampak Sering Begadang bagi Pria

5. Menyebabkan Tekanan Darah Tinggi

Tidur yang cukup membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, sedangkan begadang bisa memicunya naik.

6. Mengganggu Fungsi Otak dan Konsentrasi

Kurang tidur menurunkan daya ingat, kemampuan fokus, dan kecepatan berpikir.

7. Memicu Stres dan Gangguan Kecemasan

Tidur kurang mengganggu keseimbangan hormon stres, membuat mood mudah buruk.

8. Meningkatkan Risiko Depresi

Gangguan tidur kronis berhubungan erat dengan risiko depresi jangka panjang.

9. Mempercepat Penuaan Kulit

Tidur adalah waktu regenerasi kulit. Begadang membuat kulit kusam, muncul lingkar hitam di mata, dan keriput lebih cepat.

10. Mengganggu Keseimbangan Hormon

Begadang memengaruhi produksi hormon seperti hormon pertumbuhan dan hormon reproduksi.

11. Memperburuk Kualitas Tidur

Pola tidur yang berantakan akibat begadang dapat memicu insomnia.

12. Mengurangi Energi dan Stamina

Kurang tidur membuat tubuh lemas dan kurang bertenaga di siang hari.

13. Memicu Gangguan Pencernaan

Begadang mengganggu ritme sirkadian usus, menyebabkan asam lambung naik, sembelit, atau kembung.

14. Meningkatkan Risiko Kecelakaan

Kantuk akibat begadang menurunkan refleks dan kewaspadaan, berisiko saat berkendara atau bekerja.

15. Mengganggu Kesehatan Mata

Kurang tidur menyebabkan mata kering, merah, buram, dan sensitif terhadap cahaya.

Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental, sehingga begadang yang dilakukan terus-menerus dapat memicu banyak masalah kesehatan seperti kelelahan, penurunan imun, gangguan mood, bahkan penyakit kronis. (Z-4)