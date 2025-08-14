8 Tips Menghilangkan Ngantuk saat Berkendara

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
NGANTUK adalah kondisi tubuh yang menunjukkan rasa ingin tidur atau beristirahat akibat menurunnya tingkat kewaspadaan dan aktivitas otak.
Secara medis, ngantuk biasanya disebabkan oleh kurangnya kualitas atau durasi tidur, meski bisa juga dipicu faktor lain seperti kelelahan, pola makan, efek obat, atau kondisi kesehatan tertentu.
Tidur minimal 6 sampai 8 jam sebelum bepergian, terutama jika menempuh perjalanan jauh. Kurang tidur adalah penyebab utama kantuk di jalan.
Kafein dapat membantu meningkatkan kewaspadaan. Namun, efeknya baru terasa sekitar 15 sampai 30 menit setelah diminum, jadi minumlah sebelum mulai mengantuk.
Udara segar dan suhu dingin dapat membantu mengurangi rasa kantuk, terutama saat berkendara jarak jauh.
Musik dengan tempo cepat atau podcast yang menarik dapat membuat otak lebih terstimulasi sehingga tidak mudah mengantuk.
Kalau kantuk sudah berat, jangan paksakan berkendara. Menepi, parkir di tempat aman, dan tidur sebentar selama 10 sampai 20 menit.
Makan berat sebelum perjalanan dapat membuat tubuh terasa lemas dan mudah mengantuk. Pilih porsi secukupnya dan makanan yang tidak terlalu berlemak.
Jika bepergian bersama, ajak penumpang untuk ngobrol. Interaksi dapat membuat pikiran tetap aktif dan terhindar dari kantuk.
Saat berhenti, lakukan peregangan tangan, kaki, dan leher untuk melancarkan peredaran darah sehingga tubuh lebih segar.
Umumnya, ngantuk disebabkan karena kurang tidur atau tidur tidak nyenyak, beban kerja fisik atau mental yang berlebihan, mengemudi atau beraktivitas dalam waktu lama tanpa istirahat, makan terlalu banyak, terutama makanan tinggi karbohidrat dan lemak. (Z-4)
Dalam istilah medis, ngantuk disebut juga somnolen atau kantuk. Ngantuk adalah sinyal alami dari tubuh bahwa otak dan tubuh membutuhkan istirahat atau tidur.
Ngantuk biasanya menjadi sinyal alami dari tubuh bahwa sudah saatnya beristirahat, terutama setelah aktivitas panjang atau kurang tidur.
Jika ngantuk terus-menerus terjadi, kemungkinan itu pertanda insomnia, sleep apnea, narcolepsy, atau sindrom kelelahan kronis
Dalam istilah medis, ngantuk disebut juga sebagai kantuk atau somnolen, dan biasanya merupakan sinyal dari tubuh bahwa ia membutuhkan istirahat atau tidur.
Ruangan yang terlalu gelap bisa membuatmu lebih cepat mengantuk. Pastikan ruangan kerja cukup terang dengan pencahayaan alami atau lampu yang cukup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved