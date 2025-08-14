Lonjakan Angkatan Kerja Picu Kekhawatiran Pengangguran

Bendahara Yayasan Kasih Abadi, Pierre Senjaya.(Dok. Stella Maris)

JUMLAH angkatan kerja Indonesia terus meningkat, memicu kekhawatiran akan lonjakan pengangguran di masa depan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang, naik 3,67 juta dibanding periode yang sama tahun lalu dan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,76%.

Menanggapi tantangan tersebut, Yayasan Kasih Abadi, yang membawahi Sekolah Stella Maris, bersama Universitas Kristen Indonesia (UKI) menandatangani nota kesepahaman kolaborasi di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Langkah ini juga menjadi bagian dari peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

"Pendidikan dan ketenagakerjaan adalah dua pilar yang saling menguatkan. Di momen bersejarah ini, kami ingin menghadirkan program yang relevan dengan perkembangan global dan berpihak pada kemajuan bangsa," ujar Bendahara Yayasan Kasih Abadi, Pierre Senjaya, Kamis (14/8).

Baca juga : Berkolaborasi dengan USC dan ALMI, UKI Hadirkan Transformasi AI di Ruang Kelas

Kesepakatan mencakup penelitian bersama, pelatihan keterampilan berbasis industri, pengembangan kurikulum inovatif, serta kajian strategis terkait ketenagakerjaan dan ekonomi nasional. Sinergi ini diharapkan dapat menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja secara efektif, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda.

Rektor UKI, Dhaniswara K. Harjono, menegaskan kolaborasi ini sejalan dengan visi universitas untuk menjadi institusi unggul yang berkontribusi langsung pada pembangunan nasional.

“Sinergi dengan Sekolah Stella Maris akan membuka peluang besar bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan bagi dunia kerja di Indonesia,” ujarnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan global sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja nasional di tengah tren kenaikan jumlah angkatan kerja. (Z-10)