Berikut Tips Menghilangkan Bau Mulut Paling Ampuh(freepik)

BAU mulut adalah kondisi ketika napas seseorang mengeluarkan aroma tidak sedap, baik secara sementara maupun terus-menerus. Dalam istilah medis, bau mulut disebut halitosis.

Kondisi ini umumnya disebabkan oleh penumpukan bakteri di dalam mulut yang menghasilkan senyawa sulfur berbau menyengat.

Namun, bau mulut juga bisa dipengaruhi oleh makanan, kebersihan mulut yang buruk, kebiasaan merokok, mulut kering, atau masalah kesehatan lain seperti gangguan pencernaan dan infeksi saluran pernapasan.

Berikut 15 Tips Menghilangkan Bau Mulut Paling Ampuh

1. Sikat gigi secara teratur

Minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan.

2. Gunakan pasta gigi berfluoride

Membantu membunuh bakteri penyebab bau.

3. Bersihkan lidah

Gunakan tongue scraper atau sikat gigi untuk menghilangkan lapisan bakteri di lidah.

4. Gunakan obat kumur antibakteri

Pilih yang bebas alkohol agar tidak membuat mulut kering.

5. Minum air putih cukup

Mencegah mulut kering yang memicu bau.

6. Hindari makanan penyebab bau

Seperti bawang putih, durian, atau jengkol.

7. Perbanyak konsumsi buah dan sayur segar

Apel, wortel, dan seledri membantu membersihkan mulut alami.

8. Kunyah permen karet bebas gula

Merangsang produksi air liur.

9. Berhenti merokok

Rokok memicu bau mulut dan merusak kesehatan gigi.

10. Kurangi konsumsi alkohol dan kopi

Keduanya bisa membuat mulut kering.

11. Jaga kebersihan gigi palsu atau kawat gigi

Bersihkan setiap hari untuk mencegah bakteri menumpuk.

12. Konsumsi yogurt tanpa gula

Mengurangi bakteri penyebab bau mulut.

13. Periksa kesehatan gigi secara rutin

Minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi.

14. Atasi masalah pencernaan

Karena bau mulut juga bisa berasal dari gangguan lambung.

15. Gunakan minyak esensial

Seperti minyak peppermint atau tea tree oil yang dicampur air untuk berkumur.

Jika berlangsung lama meskipun sudah menjaga kebersihan mulut, bau mulut bisa menjadi tanda adanya penyakit gigi, gusi, atau gangguan kesehatan internal yang perlu diperiksa ke dokter. (Z-4)