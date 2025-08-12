15 Tips Menghilangkan Bau Mulut Paling Ampuh

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
BAU mulut adalah kondisi ketika napas seseorang mengeluarkan aroma tidak sedap, baik secara sementara maupun terus-menerus. Dalam istilah medis, bau mulut disebut halitosis.
Kondisi ini umumnya disebabkan oleh penumpukan bakteri di dalam mulut yang menghasilkan senyawa sulfur berbau menyengat.
Namun, bau mulut juga bisa dipengaruhi oleh makanan, kebersihan mulut yang buruk, kebiasaan merokok, mulut kering, atau masalah kesehatan lain seperti gangguan pencernaan dan infeksi saluran pernapasan.
Minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan.
Membantu membunuh bakteri penyebab bau.
Gunakan tongue scraper atau sikat gigi untuk menghilangkan lapisan bakteri di lidah.
Pilih yang bebas alkohol agar tidak membuat mulut kering.
Mencegah mulut kering yang memicu bau.
Seperti bawang putih, durian, atau jengkol.
Apel, wortel, dan seledri membantu membersihkan mulut alami.
Merangsang produksi air liur.
Rokok memicu bau mulut dan merusak kesehatan gigi.
Keduanya bisa membuat mulut kering.
Bersihkan setiap hari untuk mencegah bakteri menumpuk.
Mengurangi bakteri penyebab bau mulut.
Minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi.
Karena bau mulut juga bisa berasal dari gangguan lambung.
Seperti minyak peppermint atau tea tree oil yang dicampur air untuk berkumur.
Jika berlangsung lama meskipun sudah menjaga kebersihan mulut, bau mulut bisa menjadi tanda adanya penyakit gigi, gusi, atau gangguan kesehatan internal yang perlu diperiksa ke dokter. (Z-4)
Kondisi ini bisa disebabkan oleh penumpukan bakteri di mulut, sisa makanan yang membusuk, mulut kering, masalah kesehatan gigi dan gusi, atau gangguan pada sistem pencernaan.
Dalam istilah medis, bau mulut dikenal sebagai halitosis. Masalah ini bisa bersifat sementara atau kronis, tergantung penyebab dan kebiasaan perawatan mulut.
Sekitar 90 persen bau mulut berasal dari dalam mulut sendiri, bukan dari lambung. Bakteri penghasil bau suka berkembang di lidah, gigi belakang, dan gusi yang tidak sehat.
Bau mulut bisa bersifat sementara misalnya setelah makan bawang atau berkepanjangan karena masalah kesehatan tertentu.
Bau ini bisa bersifat sementara misalnya saat bangun tidur atau kronis yang berlangsung lama dan sulit hilang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved