Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

Reynaldi Andrian Pamungkas
08/8/2025 22:30
11 Tips Menghilangkan Bau Mulut
Berikut Tips Menghilangkan Bau Mulut(Freepik)

BAU mulut adalah kondisi ketika napas mengeluarkan aroma tidak sedap, baik sementara maupun terus-menerus. Dalam istilah medis disebut halitosis.

Kondisi ini bisa disebabkan oleh penumpukan bakteri di mulut, sisa makanan yang membusuk, mulut kering, masalah kesehatan gigi dan gusi, atau gangguan pada sistem pencernaan.

Berikut 11 Tips Menghilangkan Bau Mulut

1. Sikat gigi secara teratur

Minimal 2 kali sehari untuk membersihkan sisa makanan dan plak penyebab bau.

2. Gunakan benang gigi

Membantu membersihkan kotoran di sela gigi yang tidak terjangkau sikat.

3. Bersihkan lidah

Gunakan tongue scraper atau sikat gigi lembut untuk menghilangkan bakteri di permukaan lidah.

4. Perbanyak minum air putih

Mencegah mulut kering yang bisa menyebabkan bau tidak sedap.

5. Kunyah permen karet tanpa gula

Membantu merangsang produksi air liur untuk menjaga mulut tetap lembap.

6. Kurangi makanan berbau menyengat

Seperti bawang, petai, atau jengkol yang bisa meninggalkan aroma kuat di mulut.

7. Konsumsi buah dan sayuran segar

Apel, wortel, atau seledri membantu membersihkan mulut secara alami.

8. Gunakan obat kumur antiseptik

Membasmi bakteri penyebab bau mulut sekaligus memberi aroma segar.

9. Berhenti merokok

Rokok tidak hanya merusak gigi, tetapi juga meninggalkan bau yang sulit hilang.

10. Cek kesehatan gigi dan gusi secara rutin

Pergi ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali.

11. Perhatikan kesehatan pencernaan

Bau mulut juga bisa berasal dari masalah lambung atau asam lambung.

Bau mulut dapat muncul sesekali, misalnya setelah makan makanan beraroma tajam seperti bawang atau petai, namun juga bisa menjadi masalah kronis jika disebabkan oleh penyakit tertentu atau kebersihan mulut yang buruk. (Z-4)



Editor : Reynaldi
