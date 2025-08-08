11 Tips Menghilangkan Bau Mulut

Headline
BAU mulut adalah kondisi ketika napas mengeluarkan aroma tidak sedap, baik sementara maupun terus-menerus. Dalam istilah medis disebut halitosis.
Kondisi ini bisa disebabkan oleh penumpukan bakteri di mulut, sisa makanan yang membusuk, mulut kering, masalah kesehatan gigi dan gusi, atau gangguan pada sistem pencernaan.
Minimal 2 kali sehari untuk membersihkan sisa makanan dan plak penyebab bau.
Membantu membersihkan kotoran di sela gigi yang tidak terjangkau sikat.
Gunakan tongue scraper atau sikat gigi lembut untuk menghilangkan bakteri di permukaan lidah.
Mencegah mulut kering yang bisa menyebabkan bau tidak sedap.
Membantu merangsang produksi air liur untuk menjaga mulut tetap lembap.
Seperti bawang, petai, atau jengkol yang bisa meninggalkan aroma kuat di mulut.
Apel, wortel, atau seledri membantu membersihkan mulut secara alami.
Membasmi bakteri penyebab bau mulut sekaligus memberi aroma segar.
Rokok tidak hanya merusak gigi, tetapi juga meninggalkan bau yang sulit hilang.
Pergi ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali.
Bau mulut juga bisa berasal dari masalah lambung atau asam lambung.
Bau mulut dapat muncul sesekali, misalnya setelah makan makanan beraroma tajam seperti bawang atau petai, namun juga bisa menjadi masalah kronis jika disebabkan oleh penyakit tertentu atau kebersihan mulut yang buruk. (Z-4)
Dalam istilah medis, bau mulut dikenal sebagai halitosis. Masalah ini bisa bersifat sementara atau kronis, tergantung penyebab dan kebiasaan perawatan mulut.
Sekitar 90 persen bau mulut berasal dari dalam mulut sendiri, bukan dari lambung. Bakteri penghasil bau suka berkembang di lidah, gigi belakang, dan gusi yang tidak sehat.
Bau mulut bisa bersifat sementara misalnya setelah makan bawang atau berkepanjangan karena masalah kesehatan tertentu.
Bau ini bisa bersifat sementara misalnya saat bangun tidur atau kronis yang berlangsung lama dan sulit hilang.
Saat berpuasa, produksi air liur berkurang sehingga mulut menjadi lebih kering, yang dapat menyebabkan bau mulut.
