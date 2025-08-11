Inilah 9 Manfaat Asam Jawa untuk Kesehatan Tubuh

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Asam jawa (Tamarindus indica) adalah buah dengan rasa asam-manis khas yang sering digunakan dalam masakan Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Selain sebagai bumbu masakan, buah ini juga menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan berkat kandungan nutrisinya yang kaya. Berikut sembilan manfaat asam jawa bagi kesehatan.
Asam jawa mengandung vitamin C, flavonoid, dan polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan. Zat ini membantu melawan radikal bebas, melindungi sel tubuh dari kerusakan, serta mengurangi risiko penyakit kronis seperti kanker dan jantung.
Kandungan asam organiknya dapat merangsang produksi enzim pencernaan dan memperbaiki metabolisme tubuh. Sifat laksatif ringan asam jawa juga membantu mengatasi sembelit dan melancarkan buang air besar.
Penelitian menunjukkan ekstrak asam jawa dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah setelah makan. Meski demikian, penderita diabetes sebaiknya mengonsumsinya dengan pengawasan medis.
Tingginya kandungan potasium dalam asam jawa membantu mengatur tekanan darah, sementara flavonoidnya dapat menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), sehingga mengurangi risiko penyakit jantung.
Senyawa anti-inflamasi pada asam jawa bermanfaat mengurangi nyeri sendi, otot, maupun gejala arthritis. Sifat ini membuatnya sering dimanfaatkan sebagai bahan alami untuk terapi peradangan.
Vitamin C di dalam asam jawa berperan penting dalam pembentukan kolagen, menjaga elastisitas kulit, serta membantu mengurangi keriput, bintik hitam, dan jerawat. Antioksidannya juga melindungi kulit dari penuaan dini.
Kandungan vitamin C dan senyawa bioaktif asam jawa membantu meningkatkan produksi sel darah putih, yang berfungsi melawan infeksi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.
Beberapa senyawa dalam asam jawa dapat mengurangi penyerapan lemak, mempercepat metabolisme, dan menekan nafsu makan. Efek ini akan optimal bila dikombinasikan dengan pola makan sehat dan olahraga rutin.
Asam organik dalam asam jawa mendukung proses detoksifikasi tubuh dan membantu melindungi hati dari kerusakan akibat alkohol maupun paparan racun. (H-1)
Pengelolaan BUMA harus dilakukan secara profesional sehingga bisa memberi keuntungan maksimal bagi kader, pengelola, dan organisasi.
Seperti di Universitas Khairun yang terletak di Ternate, Maluku Utara, Brian mengapresiasi lokasi perguruan tinggi negeri tersebut yang tidak memiliki batasan dengan masyarakat.
Tetapi, saat berjemur, jangan lupa menggunakan Sunscreen.
BPKH menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui program kemaslahatan dengan Berkah Ramadan BPKH 1446 H / 2025 M : Menebar Manfaat, Menguatkan Umat
Dengan inovasi, BPKH mengubah titipan suci ini menjadi mesin kebaikan yang berkontribusi pada pembangunan nasional dan kesejahteraan umat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved