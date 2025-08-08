12 Manfaat Buah Semangka untuk Kesehatan, Bisa Mengurangi Nyeri Otot

Headline
BUAH semangka adalah buah segar berwarna merah atau kuning dengan rasa manis dan kandungan air yang sangat tinggi.
Buah ini berasal dari tanaman Citrullus lanatus yang termasuk dalam keluarga Cucurbitaceae.
Semangka mengandung sekitar 92 persen air, sehingga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, terutama saat cuaca panas.
Mengandung likopen dan potasium yang membantu mengontrol tekanan darah serta mengurangi risiko penyakit jantung.
Kaya akan vitamin C yang berperan penting dalam memperkuat sistem imun dan melawan infeksi.
Vitamin A dan C pada semangka membantu regenerasi sel kulit, menjaga kelembapan, dan mengurangi tanda penuaan.
Kandungan citrulline dalam semangka dapat membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar.
Rendah kalori dan tinggi air membuat semangka cocok sebagai camilan sehat yang mengenyangkan tanpa menambah banyak kalori.
Citrulline pada semangka bermanfaat mengurangi nyeri otot setelah olahraga dan mempercepat pemulihan.
Kandungan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A membantu menjaga kesehatan retina dan penglihatan.
Mengandung serat dan air yang membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit.
Antioksidan seperti likopen, vitamin C, dan beta karoten membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.
Kandungan air yang tinggi membantu mengeluarkan racun dari tubuh melalui urin dan mendukung fungsi ginjal.
Semangka mengandung elektrolit alami yang membantu menjaga energi dan mencegah kelelahan saat beraktivitas.
Semangka memiliki kulit luar yang keras berwarna hijau dengan corak garis atau belang, sedangkan bagian dalamnya berwarna merah atau kuning dengan biji berwarna hitam atau putih. (Z-4)
Semangka bukan hanya buah penyegar di tengah cuaca panas, tapi juga kaya manfaat bagi kesehatan.
Semangka bukan hanya menyegarkan, tetapi juga kaya manfaat bagi kesehatan, terutama bagi pria. Buah berwarna merah atau kuning ini mengandung berbagai nutrisi penting
Buah ini terkenal karena rasanya yang manis, teksturnya yang berair, serta kemampuannya menyegarkan tubuh, terutama di cuaca panas.
