12 Manfaat Buah Semangka untuk Kesehatan, Bisa Mengurangi Nyeri Otot

Berikut Manfaat Buah Semangka untuk Kesehatan(freepik)

BUAH semangka adalah buah segar berwarna merah atau kuning dengan rasa manis dan kandungan air yang sangat tinggi.

Buah ini berasal dari tanaman Citrullus lanatus yang termasuk dalam keluarga Cucurbitaceae.

Berikut 12 Manfaat Buah Semangka untuk Kesehatan

1. Mencegah Dehidrasi

Semangka mengandung sekitar 92 persen air, sehingga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, terutama saat cuaca panas.

2. Menjaga Kesehatan Jantung

Mengandung likopen dan potasium yang membantu mengontrol tekanan darah serta mengurangi risiko penyakit jantung.

3. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Kaya akan vitamin C yang berperan penting dalam memperkuat sistem imun dan melawan infeksi.

4. Mendukung Kesehatan Kulit

Vitamin A dan C pada semangka membantu regenerasi sel kulit, menjaga kelembapan, dan mengurangi tanda penuaan.

5. Menurunkan Tekanan Darah

Kandungan citrulline dalam semangka dapat membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar.

6. Membantu Menurunkan Berat Badan

Rendah kalori dan tinggi air membuat semangka cocok sebagai camilan sehat yang mengenyangkan tanpa menambah banyak kalori.

7. Mengurangi Nyeri Otot

Citrulline pada semangka bermanfaat mengurangi nyeri otot setelah olahraga dan mempercepat pemulihan.

8. Menjaga Kesehatan Mata

Kandungan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A membantu menjaga kesehatan retina dan penglihatan.

9. Mendukung Kesehatan Pencernaan

Mengandung serat dan air yang membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit.

10. Menangkal Radikal Bebas

Antioksidan seperti likopen, vitamin C, dan beta karoten membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

11. Menjaga Kesehatan Ginjal

Kandungan air yang tinggi membantu mengeluarkan racun dari tubuh melalui urin dan mendukung fungsi ginjal.

12. Meningkatkan Stamina

Semangka mengandung elektrolit alami yang membantu menjaga energi dan mencegah kelelahan saat beraktivitas.

Semangka memiliki kulit luar yang keras berwarna hijau dengan corak garis atau belang, sedangkan bagian dalamnya berwarna merah atau kuning dengan biji berwarna hitam atau putih. (Z-4)