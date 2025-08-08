Sri Mulyani: Dosen dan Guru Disebut tidak Dihargai karena Gajinya Rendah

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menanggapi persoalan rendahnya gaji dosen dan guru saat menjadi pembicara dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat.
Dia mengatakan bahwa di Indonesia sering dikatakan bahwa menjadi seorang dosen dan guru tidak dihargai.
“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar,” ungkapnya di acara KSTI kemarin.
Lebih lanjut, menurutnya hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi hal tersebut.
“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?,” tegas Sri Mulyani.
Pernyataan Sri Mulyani tersebut kemudian mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia. Banyak di antara masyarakat yang berharap agar segera ada perbaikan dalam upaya mendukung kesejahteraan guru di Indonesia.
(H-3)
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal kewajiban pemerintah menyediakan sekolah negeri dan sekolah swasta gratis harus dibarengi dengan jaminan soal honor guru swasta.
Aksi ini dilakukan untuk menyikapi skema kebijakan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN) yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Hari Guru Nasional.
Guru mengira akan mendapatkan penghasilan tambahan Rp2 juta untuk semua, nyatanya hanya naik Rp500 ribu dan itu pun hanya untuk sebagian kecil guru.
