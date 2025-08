Doa Mandi Wajib Pria Keluar Mani: Tata Cara Lengkap & Mudah Dipahami

MANDI wajib adalah kewajiban bagi seorang Muslim setelah mengalami kondisi tertentu, seperti keluar mani, baik karena mimpi basah maupun hubungan suami istri. Dalam artikel ini, kami akan membahas doa mandi wajib pria keluar mani beserta tata caranya yang mudah dipahami. Kami juga menyertakan teks Arab, Latin, dan terjemahan, serta referensi dari Al-Qur'an dan hadits shahih untuk memastikan keakuratan informasi.

Mandi wajib, atau disebut juga mandi junub, adalah mandi besar yang dilakukan untuk menyucikan diri dari hadas besar. Salah satu penyebabnya adalah keluar mani, baik secara sengaja maupun tidak. Mandi wajib wajib dilakukan agar seseorang kembali suci dan bisa melaksanakan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Qur'an.

Dasar hukum mandi wajib terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 6:

Latin: Yā ayyuhal-lażīna āmanū iżā qumtum ilaṣ-ṣalāti fagsilū wujūhakum wa aydiyakum ilal-marāfiqi wamsaḥū biruūsikum wa arjulakum ilal-ka‘bayn, wa in kuntum junuban faṭṭahharū.

Berikut adalah langkah-langkah tata cara mandi wajib pria yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW:

Referensi hadits shahih tentang tata cara mandi wajib:

Hadits: Dari Aisyah RA, ia berkata: "Apabila Rasulullah SAW mandi karena junub, maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri untuk mencuci kemaluannya, lalu berwudhu seperti wudhu untuk sholat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut hingga seluruh kepala terbasahi, kemudian mengguyur air ke seluruh tubuhnya tiga kali." (HR. Bukhari no. 265 dan Muslim no. 317).