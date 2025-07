Peringati Hari Anak Nasional, Morinaga Perkenalkan 'Door of Future' Experience

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, Kalbe Nutritionals melalui Morinaga menghadirkan 'Door of Future' Experience di Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (27/7). Inisiatif ini merupakan wujud nyata dukungan Morinaga terhadap peran ayah bunda ma(Dok.Kalbe Nutritionals)

DALAM rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, Kalbe Nutritionals melalui Morinaga menghadirkan 'Door of Future' Experience di Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (27/7). Inisiatif ini merupakan wujud nyata dukungan Morinaga terhadap peran ayah bunda masa kini serta tumbuh kembang anak-anak yang merupakan fondasi utama terwujudnya Indonesia Emas 2045.



'Door of Future' Experience dari Morinaga menjadi wadah inspiratif sekaligus ajakan untuk memulai gerakan, membangun kesadaran kolektif akan pentingnya peran aktif ayah bunda dalam mengenali potensi Si Kecil sejak dini. Melalui pengalaman interaktif berbasis teknologi artificial intelligence (AI) pertama di kategori susu anak, 'Door of Future' Experience memungkinkan ayah bunda mengeksplorasi potensi profesi masa depan Si Kecil dengan cara yang menyenangkan.

Didukung pendekatan Multiple Intelligence Play Plan (MIPP) yang dikembangkan oleh Morinaga bersama para ahli di bidangnya, ayah bunda dapat melihat visualisasi kreatif 'Morinaga Kids Future Dreams', foto AI yang menggambarkan Si Kecil dalam profesi masa depannya.

"Momentum Hari Anak Nasional menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan pentingnya peran ayah bunda dalam membentuk masa depan Si Kecil. Sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2025 'Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045', Morinaga ingin mengajak ayah bunda untuk terus memberikan atensi, mendukung potensi, dan memilih nutrisi terbaik Si Kecil. Karena masa depan bukan kebetulan, tetapi hasil dari jutaan pilihan yang dibuat hari ini," ucap Brand Group Manager Morinaga, Gregorius Daru, dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (27/7).

Gregorius menambahkan, membesarkan anak bukan hanya tentang hari ini, melainkan menyiapkan mereka untuk menghadapi dunia.

"Bersama semangat kampanye 'Your Choice, Their Future' yang sudah kami jalankan sejak awal tahun, Kalbe Nutritionals melalui Morinaga berkomitmen untuk terus mendampingi dan menginspirasi ayah bunda dalam setiap fase tumbuh kembang Si Kecil, agar ayah bunda bisa lebih memahami dan percaya diri dalam membuat pilihan sehari-hari, karena Masa Depan Si Kecil bukan sebuah kebetulan, tapi hasil dari jutaan pilihan-pilihan yang dibuat hari ini," tutur Gregorius.



Makna cerdas tidak hanya sebatas prestasi akademis, melainkan kemampuan belajar, beradaptasi, dan memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan teori Multiple Intelligences (Kecerdasan Majemuk) yang digagas Howard Gardner, seorang psikolog dan profesor pendidikan dari Universitas Harvard.



"Setiap anak membutuhkan pendekatan yang disesuaikan karena Si Kecil itu istimewa dengan karakter, minat serta kebutuhannya masing-masing. Morinaga percaya bahwa setiap anak punya mimpi menjadi apa saja sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan kami ingin menginspirasi semua ayah bunda, untuk memberikan atensi, mendukung potensi, dan memberikan nutrisi terbaik sejak dini untuk mewujudkan mimpi besar Si Kecil," ungkap Kenty Novita Pratiwi, Senior Brand Manager Morinaga.



Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 62 Tahun 2015 juga menekankan pentingnya stimulasi kecerdasan yang terarah dari masa awal pertumbuhan, berdasarkan teori Kecerdasan Majemuk, guna meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia. Menjawab kebutuhan tersebut, teknologi AI Morinaga MIPP dirancang khusus dengan pendekatan teori ini, yang sangat erat dengan banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari.



"Morinaga memahami bahwa selain pemenuhan nutrisi, ayah bunda juga membutuhkan dukungan agar dapat semakin memahami dan dapat merespons kebutuhan anak secara tepat. Karena itu kami mengembangkan teknologi AI Morinaga MIPP yang kami sematkan di 'Door of Future' untuk membantu ayah bunda mendapatkan wawasan yang lebih luas dalam mengenali bakat dan kecerdasan alami Si Kecil sejak dini," tambah Kenty. (Fal/E-1)