Mengapa Kucing Terobsesi pada Beton? Ini Penjelasan Ahli Biologi

Pemilik kucing pasti paham betul kalau hewan peliharaan mereka sering menunjukkan perilaku aneh. Mulai dari mengejar bayangan, menggigit plastik, hingga tiba-tiba lari kencang tanpa alasan. Namun belakangan, muncul kebiasaan unik lain yang ramai diperbincangkan: obsesi kucing pada beton.

Bahkan, ada pemilik kucing yang sengaja membawa pulang ubin atau balok beton dari toko bangunan hanya untuk “memanjakan” kucingnya. Tapi, apa sebenarnya alasan kucing begitu tertarik pada beton?

Jonathan Losos, profesor biologi di Washington University, St. Louis, sekaligus penulis buku The Cat's Meow: How Cats Evolved from the Savanna to Your Sofa (2023), punya beberapa teori.

Tekstur Beton

Menurut Losos, tekstur beton yang kasar mungkin menjadi daya tarik utama. Permukaan ini bisa digunakan kucing untuk menggaruk dan membersihkan bagian tubuh yang sulit dijangkau. Selain itu, beton juga merupakan tempat ideal bagi kucing untuk menandai wilayahnya.

“Kucing memiliki kelenjar aroma di wajah dan tubuhnya. Saat mereka menggosokkan tubuh ke suatu benda, mereka meninggalkan feromon untuk menandai wilayah dan memberi sinyal pada kucing lain,” jelas Losos.

Namun, Losos juga menduga bahwa ketertarikan kucing pada beton di video viral sebenarnya bukan soal materialnya, melainkan karena rasa ingin tahu alami kucing terhadap benda baru.

“Saya rasa kalau kita meletakkan benda baru apa pun di rumah, kucing akan bereaksi dengan rasa penasaran,” katanya. Untuk membuktikannya, Losos menyarankan eksperimen sederhana: letakkan benda berbentuk balok yang sama, tetapi terbuat dari plastik halus atau kain lembut, lalu amati apakah kucing tetap tertarik.

Selain tekstur, bentuk persegi panjang beton juga bisa memicu insting kucing. Hal ini mengingatkan pada tren beberapa tahun lalu, ketika banyak orang menempelkan selotip membentuk kotak di lantai—dan kucing langsung duduk di dalamnya.

Kebiasaan Kucing

Fenomena ini berkaitan dengan kebiasaan kucing yang merasa nyaman berada di ruang tertutup seperti kotak. Menariknya, kecintaan kucing pada kotak tidak hanya pada bentuk tiga dimensi. Sebuah studi tahun 2021 menunjukkan bahwa kucing juga senang duduk di ilusi kotak dua dimensi.

“Ubin beton juga berbentuk persegi panjang, jadi mungkin itu memicu naluri kucing untuk duduk di atasnya,” tambah Losos.

Ia bahkan menyarankan eksperimen lain: letakkan balok beton dengan berbagai bentuk dan lihat mana yang lebih disukai kucing.

“Fenomena ini sebenarnya menarik sekali dan perlu diteliti lebih jauh secara ilmiah,” pungkas Losos. (Live Science/Z-2)