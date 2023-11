4 Tempat Wisata di Singapura yang Cocok untuk Keluarga, Wajib Dikunjungi Saat Liburan

Saat libur panjang tiba, tidak ada salahnya mengajak keluarga ke tempat wisata di Singapura. Selain jadi cara menyenangkan untuk bonding bersama anak, kamu juga bisa mempererat hubungan dengan pasangan. Bersenang-senang dan saling melepas stres bersama dapat membuat keluargamu makin harmonis. Beberapa tempat wisata di Singapura ini bisa jadi pilihan tepat untuk rekreasi bersama dengan keluarga. Yuk, baca artikelnya sampai habis! Baca juga: 6 Rekomendasi Pasar Seni, Surganya Penggemar Barang Antik Rekomendasi Tempat Wisata di Singapura 1. Bandara Changi (Wikimedia Commons/LanBo0428) Changi bukan sekadar bandara, tetapi juga merupakan destinasi wisata yang menarik. Di bandar udara ini, kamu dan keluarga bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Terdapat empat terminal di Bandara Changi yang bisa kamu jelajahi, di mana setiap terminal punya daya tariknya sendiri. Di Terminal 1, kamu dapat berjalan-jalan di Arrival Garden dan Discovery Garden sebagai pembuka petualangan. Jangan lupa berfoto dengan tanaman dan patung capung besar dengan perpaduan warna cantik di Arrival Garden. Sementara Discovery Garden akan menyuguhkan pemandangan tanaman dari sudut pandang atas. Setelah puas berjalan-jalan di Terminal 1, waktunya kamu pergi ke Terminal 2. Di sana, kamu bisa melihat Dreamscape, Enchanted Garden, dan Sunflower Garden. Di Dreamscape, kamu bisa melihat 20 ribu tanaman termasuk dua flora antik sambil ditemani suara ratusan makhluk unik. Lokasi ini akan membuatmu bak berada di luar ruangan dengan pemandangan langit yang berganti-ganti tergantung cuaca. Sama halnya dengan Dreamscape, Enchanted Garden juga menawarkan konsep interaktif. Keduanya menggunakkan teknologi sensor untuk membuat efek suara muncul dan bunga bermekaran. Sementara itu, Sunflower Garden atau Taman Bunga Matahari tidak menyajikan kombinasi alam dengan teknologi. Tapi, tempat ini cocok untuk kamu yang ingin berfoto bersama keluarga di tengah-tengah bunga matahari. Selanjutnya yaitu Terminal 3. Saat datang ke Terminal 3, ada satu tempat yang sayang jika dilewatkan, yaitu Butterfly Garden, yang merupakan satu-satunya taman kupu-kupu yang berada di bandar udara. Tidak hanya melihat ribuan kupu-kupu yang beterbangan di udara, kamu juga akan mendapatkan pengalaman edukasi yang tak terlupakan. Di taman ini, kamu dan keluarga dapat mengetahui cara perkembangbiakan kupu-kupu dan cara memberi makan mereka. Kalau sang buah hati termasuk anak yang aktif, kamu bisa mengajaknya bermain di Chandelier. Atraksi setinggi 16 meter itu bisa memicu semangat mereka untuk memanjat sampai ke atas. Lokasi terakhir yaitu Jewel Changi Airport, di mana kamu akan menemukan banyak wahana yang menyenangkan untuk keluarga. Ada Mastercard Canopy Bridge yang memungkinkan kamu berjalan-jalan di jembatan dan di taman bunga. Di sini, kamu juga dapat bermain di labirin kaca dan rumput, perosotan besar, dan area kecil yang diberi efek kabut. Kamu bisa membeli tiket masuk yang sudah mencakup semua wahana dengan tarif Rp153 ribuan untuk orang dewasa dan Rp138 ribuan untuk anak-anak. Dalam area Jewel, juga terdapat atraksi seru bernama Changi Experience Studio. Di situ, terdapat sejumlah atraksi interaktif, seperti pameran, game virtual balapan, hingga permainan petualangan melintasi waktu dan ruang. Kamu harus merogoh kocek sebanyak Rp570 ribuan per orang dewasa dan Rp540 ribuan untuk anak-anak agar bisa menikmati wahana virtual yang disajikan. Sebelum pergi dari bandara, sempatkan waktu untuk melihat atraksi utama tempat wisata di Singapura ini, yakni HSBC Rain Vortex. Pemandangan air mengalir dari atas ke bawah, lengkap dengan warna yang cantik, cocok jadi spot foto kenanganmu bersama keluarga. 2. Universal Studio Singapore (Wikimedia Commons/Rojypala) Kalau wisata di Bandara Changi lebih fokus pada berburu foto yang ciamik, Universal Studio Singapore justru menyuguhkan deretan atraksi seru yang bikin ketagihan. Universal Studio memang sudah dikenal sebagai pusat wahana asyik, tak terkecuali di cabang Singapura. Terdapat 6 area yang bisa kamu jelajahi bareng keluarga. Namun, kebanyakan wahana menarik berada di area New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, The Lost World, dan Far Far Away. New York memiliki dua atraksi. Pertama ada Sesame Street Spaghetti Space Chase yang akan membawamu naik kereta untuk membantu karakter-karakter favorit mencegah pencurian spaghetti di bumi. Kemudian ada Lights, Camera, Action! yang memperlihatkan sebuah set film dengan latar belakang kota yang awalnya tenang dan damai. Namun tak lama kemudian, kamu akan menyaksikan set tersebut porak-poranda akibat serangan angin tornado. Berlanjut ke area Sci-Fi City yang berisi wahana Battlestar Galactica: HUMAN vs CYLON, TRANSFORMERS The Ride: Ultimate 3D Battle, dan Accelerator. Kemudian, ada juga roller coaster yang bisa memacu adrenalin, petualangan visual Transformers melawan musuh, dan wahana yang menguji stamina serta keseimbangan. Kemudian di area Ancient Egypt, kamu dapat bermain di atraksi Revenge of The Mummy yang menantang atau bersantai di Treasure Hunters. Lalu di area The Lost World, kamu bisa mencoba wahana yang memberi sensasi terbang di Canopy Flyer, Dino Soarin yang pas untuk anak-anak, hingga Jurrasic Park Rapids Adventure yang bikin ketagihan. Sementara di area Far Far Away, kamu akan merasakan pengalaman fantasi yang menyenangkan dengan wahana rollercoaster Enchanted Airway dan Puss In Boots’s Giant Journey, serta kincir angin Magic Potion Spin. Sebagai informasi, ada beberapa wahana yang tidak aman untuk anak. Misalnya, Revenge of The Mummy, Canopy Flyer, serta Battlestar Galactica: HUMAN vs CYLON. Berlokasi di Sentosa Gateway, seluruh pengunjung dewasa harus membayar Rp990 ribuan untuk bisa menikmati semua atraksi. Untuk anak-anak, dipatok tarif Rp730 ribuan. Kamu disarankan untuk rutin mengecek ketersediaan dan harga tiket tempat wisata di Singapura ini via online. Tiket yang dijual langsung di tempat biasanya dipatok lebih mahal. Baca juga: Semula Dipenuhi Sampah, Kini Sungai Pusur Menjelma Jadi Area Wisata Tubing 3. Singapore Zoo (Wikimedia Commons/Nachoman-au) Rekomendasi tempat wisata di Singapura berikutnya adalah Singapore Zoo. Singapore Zoo sampai saat ini sudah melestarikan sekitar 2.800 satwa dan dalam kebun binatang terbuka ini, kamu bisa melihat berbagai macam hewan dalam jarak yang lebih dekat. Tersedia 11 zona di Singapore Zoo di mana kamu dan keluarga dapat mengamati aktivitas siamang, berang-berang, kuda nil, harimau, gajah, singa, zebra, jerapah, katak, kura-kura, kupu-kupu, burung dan monyet. Supaya petualanganmu bersama keluarga melihat fauna semakin lengkap, kamu juga bisa mengunjungi River Wonders dan Night Safari. Letak kedua lokasi tersebut tidak jauh dari Singapore Zoo. Hal yang membedakan mereka adalah jenis hewan yang bisa kamu lihat. Seperti namanya, River Wonders atau Keajaiban Sungai jadi tempat untuk melihat-lihat hewan air. Sedangkan Night Safari cocok untuk kamu yang penasaran bagaimana rasanya datang ke kebun binatang pada malam hari. Bedanya dengan Singapore Zoo, kamu dapat melihat hewan-hewan nokturnal yang tidak muncul pada pagi atau siang hari. Tempat wisata yang berlokasi di Mandai Lake ini memasang tarif yang berbeda untuk pengunjung dewasa, lansia, dan anak-anak. Biaya tiket masuk untuk orang dewasa kira-kira Rp520 ribuan, lansia Rp230 ribuan, dan anak-anak Rp365 ribuan. Anak-anak berusia dua tahun ke bawah bisa masuk secara gratis ke kebun binatang ini. Biaya yang disebutkan belum termasuk layanan lain seperti kereta tram dan memberi makan gajah. Baca juga: Piknik di Atas Bukit, Wisata Baru di Labuan Bajo 4. Adventure Cove Waterpark (Wikimedia Commons/Haopee G.) Adventure Cove Waterpark terletak di satu pulau yang sama dengan Singapore Universal Studio, yakni Pulau Sentosa. Destinasi wisata yang satu ini wajib masuk dalam daftar tujuan rekreasi saat kamu berlibur ke Singapura. Pasalnya, taman air ini menyajikan banyak atraksi menarik yang bisa membuat anak-anak kegirangan. Kamu dan keluarga bisa mencoba terjun ke saluran spiral besar, snorkeling di Adventure Cove Rainbow Reef, melihat lumba-lumba di Dolphin Island dan Ray Bay Encounter, mengarungi Adventure River, dan bermain di taman Big Bucket Treehouse. Jika kamu berminat untuk datang ke tempat wisata di Singapura ini, siap-siap merogoh kocek lebih dari Rp1 juta. Orang dewasa harus membayar Rp450 ribuan, sedangkan anak-anak dipatok tarif Rp350 ribuan. Anak-anak yang berumur 4 tahun ke bawah diperbolehkan masuk secara gratis. Keempat tempat wisata di Singapura yang telah disebutkan cocok untuk kamu kunjungi ketika libur panjang tiba. Kamu bersama anak-anak bisa berjalan-jalan di Bandara Changi, bermain di Universal Studio Singapore, melihat satwa di Singapore Zoo, dan berenang di Adventure Cove Waterpark. Pastikan kamu rajin mengecek harga tiket tempat wisata di Singapura tersebut via online. Cari tahu juga informasi lebih dalam soal atraksi yang tersedia. Pasalnya, harga tiket setiap saat bisa berubah dan tidak semua wahana aman untuk sang buah hati. Semoga artikel ini bisa membantu kamu yang sedang bingung mencari tempat wisata di Singapura. 