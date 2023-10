Perhiasan Custom Jadi Tren di 2023, Tonjolkan Karakter Pemakainya

DALAM acara pernikahan, cincin kawin merupakan salah satu kebutuhan penting untuk melambangkan komitmen antara kedua pasangan.

Tidak hanya itu, cincin kawin juga bisa menjadi pengingat cinta yang terjalin dan makna pernikahan yang telah dijalani.

Pada 2023 ini, menurut desainer perhiasan Brent Neale, perhiasan custom yang istimewa dan unik jadi tren tersendiri. Ini merujuk pada meningkatnya minat masyarakat terhadap perhiasan custom seperti cincin kawin, anting, kalung, dan sebagainya.

"Hal itu dikarenakan perhiasan custom termasuk cincin kawin pada dasarnya mampu menggambarkan karakter, sifat, sekaligus minat pemakaiannya," kata Brent.

Ia menjelaskan kelebihan utama perhiasan custom yaitu bisa menentukan model, ukuran, dan bahan yang diinginkan.

Bahan-bahan yang digunakan dalam perhiasan custom di antaranya adalah emas kuning, emas putih, platidina, platinum, dan palladium.

Intan, Manajer Digital Marketing Sovia Jewelry, salah satu brand perhiasan yang melayani pembuatan cincin custom pasangan untuk momen pernikahan, engagement, dan anniversary, menyampaikan pelayanan custom untuk menjawab beberapa masalah orang yang mau menikah.

"Kalau ke toko emas terbatas ukuran dan model,” ungkap Intan, melalui keterangan tertulisnya, hari ini.

“Kemudian ada keresahan pria muslim di toko emas hanya emas, sedangkan tidak boleh emas untuk pria. Kami menyediakan bahan untuk pria muslim seperti platidina, palladium, dan platinum yang tak kalah kualitasnya dengan bahan emas. Gak cuma custom bahan, tetapi model dan ukuran jadi kita buat satu per satu,” sambung Intan.

Sovia Jewelry diketahui baru saja menggelar acara grand opening store terbaru di Bekasi, pada 21 Oktober 2023, dengan mengusung konsep New Look New Story yang dihadiri jajaran direksi dari Sovia Jewelry, sejumlah influencer Bekasi, Jakarta, dan dua influencer TikTok. Ini merupakan re-opening store yang dulu ada di Jakarta Timur.

"Dengan konsep itu, bertujuan memberikan tampilan baru dengan harapan bahwa para pasangan bisa berkonsultasi dengan lebih nyaman, tenang, dan bisa menemukan cincin impiannya."

"Hadirnya Sovia Jewelry di Bekasi juga sebagai upaya untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada customer Sovia. Melalui kehadiran Sovia Jewelry di Bekasi, menambah jumlah store Sovia yang ke-14," tutupnya. (RO/S-2)