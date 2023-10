Tasyakuran Satu Abad, Pondok Gontor Gelar Jalan Sehat di Monas

PONDOK Modern Darussalam Gontor, salah satu lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia, merayakan tonggak sejarah pentingnya perjalanan pendidikannya dengan memasuki usia seabad.

Dalam rangka memeriahkan momentum itu, sekitar 10 ribu alumni Gontor, santri, dan wali santri akan menggelar acara tasyakuran dengan melakukan Tajammuk atau kumpul bersama dan Jalan Sehat di Monas pada Minggu (22/10) mendatang.

"Kegiatan ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memberikan penghormatan sekaligus ungkapan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat-Nya, Pondok Gontor telah berusia satu abad lebih berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia," ujar KH Sofwan Manaf, Steering Committee acara sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Jakarta saat memberi keterangan di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).



Sofwan menjelaskan, kegiatan Tajammuk dan Jalan Sehat di Monas, Jakarta Pusat, ini, merupakan rangkaian dari kegiatan Peringatan 100 Tahun Gontor yang sebelumnya sudah digelar di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, pada 27 September 2023.



"Dengan spirit persatuan dan kebinekaan NKRI, kali ini kami ingin membawa rasa syukur kami ini ke masyarakat kota Jakarta. Memadukan antara mengenang sejarah panjang Gontor dengan doa bersama di Monas dan menyongsong masa depan yang lebih baik dengan jalan sehat di car free day (hari bebas kendaraan bermotor)," jelas Prof Dr Husnan Bey Fananie.



Rangkaian kegiatan Tajammuk dan Jalan Sehat ini akan dimulai pukul 05.30 hingga 10.00 WIB, yang diawali dengan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya' dan hymne 'Oh Pondokku'. Pimpinan Pondok Gontor KH Hasan Abdullah Sahal dijadwalkan akan melepas langsung start Jalan Sehat dari pintu barat daya Monas (Patung Kuda) hingga Bundaran HI dan kembali lagi ke Monas.



"Tercatat, insya Allah kegiatan ini akan diikuti oleh kurang lebih 10 ribu alumni, santri, dan wali santri Gontor dari berbagai daerah. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi atas terlaksananya kegiatan ini dengan baik," ujar Luqman Hakim Arifin, juru bicara kepanitiaan.



Selain Tajammuk dan Jalan Sehat, tasyakuran Peringatan 100 Tahun Gontor ini juga akan dimeriahkan dengan atraksi santri dari pelbagai pesantren alumni Gontor di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Mulai dari marching band, reog Ponorogo, debus Banten, singa Depok, pantomim, hadroh, silat, paskibra, pramuka, ondel-ondel Jakarta, tari saman, tari Nusantara dan lain-lain.



"Meski persiapannya agak mepet, tapi kami semua sangat siap dan antusias. Ini momentum yang pas untuk bersyukur mengenang jasa para kiai dan santri, khususnya pendiri Gontor yang telah berjasa mendidik kita semua. Kami semua bangga sebagai santri," tambah Luqman.



Hadir dalam konferensi pers kegiatan Tajammuk dan Jalan Sehat 100 Tahun Gontor di Monas, antara lain Wakil Ketua MPR RI Dr KH Hidayat Nur Wahid, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dr AM Fachir, mantan Menteri Agama Dr KH Lukman Hakim Saifuddin, mantan Duta Besar RI untuk Azerbaijan Prof Dr Husnan Bey Fananie, Ustaz Bachtiar Nasir, Rektor UIN Jakarta Prof Asep S Jahar PhD, dan lain-lain. (RO/I-1)