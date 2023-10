Kurangi Pencemaran Udara, Fakultas Teknik Industri UP Gelar Uji Emisi Kendaraan

TIM dosen dan mahasiswa Program Studi Teknik Industri dan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pancasila (UP) menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelayanan uji emisi kendaraan roda empat bagi masyarakat.

Selain itu, juga diigelar kuliah umum terkait pencemaran udara bagi mahasiswa Teknik Industri dan pemeliharaan kendaraan bermotor bagi masyarakat umum.

Kegiatan uji emisi bertema Reduce your emissions, make your skies blue ini digelar di area parkir Fakultas Teknik UP, Jakarta, hari ini.

Baca juga: Tilang Uji Emisi Kembali Berlaku Awal November 2023

Dalam uji emisi itu, Fakultas Teknik UP bekerja sama dengan Mitsubishi Lautan Berlian dan Mitsubishi Pajero Club Indonesia (MPCI).

Dekan Fakultas Teknik UP Dr Ir Budhi M Suyitno IPM mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu langkah kepedulian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar terkait pencemaran udara.

"Diharapkan melalui kegiatan ini dapat melindungi kerusakan lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat," ungkap Budhi, dalam siaran persnya, Jumat (6/10).

Dia juga berharap mahasiswa memiliki prakarsa atau inisiatif positif dalam pengamalan ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Eris yang mewakili PT Mitsubishi Lautan Berlian mengutarakan kegiatan uji emisi ini merupakan aksi nyata kolaborasi antara perguruan tinggi dan pihak swasta dalam menjaga lingkungan hidup, terutama pencemaran udara melalui pengujian emisi.

Eris berharap pengurangan emisi sebagai tanggung jawab bersama dapat mewujudkan program pemerintah DKI Jakarta yaitu Blue Sky.

Baca juga: Tips Lolos Uji Emisi, Cek Syarat dan Ketentuannya

Sementara itu, Clara yang mewakili MPCI menyatakan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor roda empat ini merupakan kepedulian bersama pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara. "Dengan uji emisi bisa mengetahui kondisi sesungguhnya kendaraan bermotor," katanya.

Dr Sodikun ST MT, dosen Program Teknik Industri UP sekaligus anggota MPCI berharap kegiatan ini menjadi langkah awal kerja sama antara UP terutama Fakultas Teknik UP, Mitsubishi Lautan Berlian dan MPCI dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan berbeda seperti pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sanitasi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UP Nur Yulianti Hidayah mengatakan kegiatan uji emisi serta kuliah umum terkait pencemaran udara dan pemeliharaan kendaraan bermotor ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat kolaborasi antara dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa Program Studi Teknik Industri.

"Ini untuk mendukung gerakan Green Campus demi terciptanya area kampus yang bersih tanpa ada pencemaran udara," pungkas Nur. (RO/S-2)