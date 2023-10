The Stones Hotel Legian Jadi Salah Satu Pilihan Utama Destinasi MICE di Pulau Dewata 

DENGAN pesonanya yang tak tertandingi, Bali telah menjadi destinasi terbaik bagi MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di dunia. Keindahan alamnya yang memukau, pelayanan ramah nan berkualitas tinggi, serta memiliki berbagai fasilitas modern menjadikan pulau ini sebagai pilihan utama event-event berkelas dunia dengan menyediakan latar belakang yang memukau untuk memastikan kesuksesan event MICE yang tak terlupakan.



Sebagai salah satu hotel terbaik untuk MICE, The Stones Hotel - Legian, Bali, bukan sekadar mewah, tetapi memiliki jaminan kualitas karena merupakan bagian dari Marriott International, jaringan hotel terbesar di dunia. Hotel ini mempunyai standar keamanan tertinggi yang diakui secara global, menjadikannya tempat yang sangat aman dan nyaman untuk mengadakan berbagai event bertaraf Internasional.

Keunggulan lainnya adalah lokasinya yang strategis tepat di jantung Pantai Kuta dengan akses yang sangat dekat ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hotel ini memiliki ballroom tanpa pilar terbesar di area Kuta - Legian - Seminyak dengan kapasitas mencapai 1.800 orang dan mempunyai siling tertinggi dibandingkan hotel lain.



Prestasi gemilang yang telah dicapai oleh The Stones tidak terlepas dari peran Magdalena Marbun, yang saat ini menjabat sebagai Director of MICE dari hotel ini. Magdalena bukan hanya memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan event-event berkelas dunia yang telah diadakan di hotel ini seperti rangkaian event Presidensi G20 Indonesia 2022 dan rangkaian event KTT ASEAN 2023 di Indonesia, tetapi juga telah menjadikan The Stones sebagai pilihan utama untuk berbagai kegiatan kementerian dan Badan Usaha Milik Negara, korporasi nasional dan multinasional, asosiasi dan pelatihan profesi, serta kegiatan sosial dan religi di Indonesia.



Dalam usianya yang ke-11 tahun, The Stones Hotel – Legian Bali terus berinovasi dalam membangun reputasinya sebagai tempat terdepan untuk event dan konferensi di Bali yang terus berkembang dengan pelayanan terbaik, teknologi yang paling mutakhir, dan tema-tema yang segar dan menginspirasi kreativitas. (RO/S-3)