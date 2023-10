Accor Undang Tamu Rayakan Kekayaan Indonesia melalui KarnavALL Batik Nusantara

ACCOR, grup perhotelan terkemuka di Indonesia, dalam rangka Hari Batik Nasional, mengundang para tamu untuk merayakan kekayaan lokal Indonesia melalui penawaran KarnavALL Batik Nusantara di hotel dan resor di lebih dari 30 destinasi di seluruh negeri.

Tema “Wonders of Nature” mengambil inspirasi dari keindahan flora dan fauna Indonesia yang menawan, yang mewujudkan semangat harmoni dan warisan budaya.

Hari Batik Nasional secara resmi diperingati setiap tanggal 2 Oktober, bertepatan dengan pengakuan resmi UNESCO pada tahun 2009 atas Batik Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda.

Pada perayaan spesial ini, bekerja sama dengan komunitas lokal dan UMKM batik, para tamu diajak untuk menyelami dunia batik yang mempesona dengan penawaran kamar eksklusif termasuk sarapan lezat, oleh-oleh batik yang dipilih dengan cermat, atau suvenir berbahan batik.

Pengalaman membatik yang mendalam lainnya juga disediakan di hotel-hotel, seperti hidangan teh sore bernuansa batik, pameran UMKM lokal yang menginspirasi, peragaan busana batik yang indah, lokakarya membatik, talkshow batik yang menarik, dan banyak lagi.

“Kami dengan bangga mempersembahkan KarnavALL Batik Nusantara – Wonders of Nature sebagai sarana untuk mempromosikan keunikan dan kekayaan batik, tidak hanya mencakup hotel dan resor kami di seluruh Indonesia, namun juga menginspirasi lebih dari sekadar pengalaman menginap," kata Garth Simmons, Chief Executive Officer of Accor’s Premium, Midscale and Economy Division in Asia.

."Kami dengan sepenuh hati mendukung inisiatif pemerintah dan menyadari pentingnya pemberdayaan komunitas lokal. Dukungan kami diperluas ke mitra ekonomi kreatif dan UMKM, dan tujuan kami adalah menginspirasi kejayaan Indonesia melalui seni batik,“ tutur Garth Simmons.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, “Saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas perayaan yang memancarkan semangat dan keindahan budaya batik yang begitu berharga dalam sejarah dan warisan budaya kita."

"Batik bukan hanya sebuah kain indah, tapi juga sebuah cerita tentang identitas kearifan lokal dan kreativitas tanpa batas.” kata Sandiaga.

Pullman Bali Legian Beach dengan bangga mempersembahkan penawaran menginap spesial KarnavALL Batik Stay, mulai dari harga IDR 1,710,000++/ malam. Dapatkan hadiah Batik eksotis dan amenities khusus a la Batik di dalam kamar setiap pemesanan paket menginap ini.

Terlebih lagi, untuk lama menginap lebih dari 4 malam, dapatkan pengalaman spesial menikmati Batik Afternoon Tea yang tiada duanya!

Para tamu dapat melakukan reservasi untuk penawaran menarik ini di https://all.accor.com/promotions-offers/hot-deals-offers/owm016387-001-karnavall-batik-nusantara.id.shtml mulai 2 Oktober hingga 31 Desember 2023, untuk masa menginap antara tanggal 4 Oktober sampai 31 Desember 2023.

Sebagai suguhan istimewa dalam perayaan meriah ini, anggota ALL - Accor Live Limitless akan menikmati diskon eksklusif sebesar 5%, sedangkan anggota Accor Plus dapat menikmati diskon eksklusif sebesar 10%. Menjadi anggota ALL – Accor Live Limitless sangatlah mudah dan gratis dengan mengunjungi www.all.accor.com. (RO/S-4)