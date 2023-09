Semangat 'Enhancing Agility Toward Global Competitiveness' Kawal Langkah Wisudawan SGU 

WISUDA selalu menjadi momen yang sangat bersejarah dan mengandung banyak arti bagi tiap individu yang mengalaminya. Wisuda mempunyai makna tersendiri karena membawa cerita dan perjalanan yang tentunya berbeda dari setiap individu.

Tepat pada Senin, 18 September 2023 yang lalu, Swiss German University mengadakan rangkaian kegiatan wisuda yang ke-20 di Jakarta yang diikuti oleh 168 wisudawan. Acara yang dihadiri oleh beberapa tamu penting di antaranya Ambassador of Germany Ina Lepel, Head of LLDIKTI Wilayah 4 Dr M Samsuri, SPd., MT, IPU, Representative, Vice Rector for International Cooperation & Diversity of Fachhochschule Sudwestfalen (Suth Westphalia University of Applied Sciences ) Prof Mechhild Freitag, dan Head of Study Program Sustainable Food Systems of Fachhochschule Sudwestfalen ( South Westphalia University of Applied Sciences ) Prof Michaela Schmitz.

Tema wisuda SGU tahun ini adalah 'Enhancing Agility Toward Global Competitiveness' yang mencerminkan esensi dari apa yang dianut oleh SGU. Agility didefinisikan dengan kemampuan beradaptasi, tangkas dan berinovasi serta berkembang dalam menghadapi tantangan dan peluang.

Di usia 23 tahun, SGU telah meluluskan 5.542 mahasiswa, terdiri dari 3.690 lulusan S1 dan 1.852 lulusan S2 yang tidak hanya berkualifikasi internasional, namun juga memiliki nilai-nilai yang sangat dibutuhkan di dunia saat ini.

“Komitmen SGU terhadap kualitas pengajaran di SGU terkait dengan internasionalisasi. Hal ini terlihat jelas dalam setiap aspek pendekatan pendidikan kami. Pertama dan terpenting, kurikulum kami dirancang untuk bersifat internasional. Kami telah memasukkan perspektif global ke dalam setiap program, memastikan bahwa mahasiswa juga siap menghadapi tantangan dalam skala global,” papar Rektor SGU Samuel P Kusumocahyo.