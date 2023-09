Universitas Prasmul Diharapkan Memberi Inspirasi Bagi Indonesia

SEKOLAH Science, Technology, Engineering and Mathematics Universitas Prasetiya Mulya (STEM-Prasmul) menggelar mini show case, Community Development (ComDev) bertajuk Empowering Community Through Science and Technology di Kampus Prasmul, BSD, Tangerang Selatan, Selasa (19/9). Ajang ini mempertemukan kalangan dunia usaha dan industri, pelaku UMKM dan mahasiswa.

ComDev merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prasmul untuk memberikan kesempatan dan pengalaman mahasiswa dalam berkontribusi positif untuk masyarakat. Program ComDev STEM 2023 yang berakhir Agustus lalu diikuti 151 mahasiswa STEM dengan melibatkan 15 mitra yang tersebar di Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, Bekasi, Karawang, Bogor, Bandung, dan Cirebon. UMKM yang didukung Program ComDev STEM tahun 2023 mencakup digitalisasi, makanan atau kuliner dan energi.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama founder Benihbaik.com yang juga presenter Kick Andy, Andy F Noya. Menurut Andy melalui Comdev, Prasmul membuktikan perguruan tinggi dapat memfasilitasi kolaborasi antara industri, akademisi, dan pelaku UMKM. Adapun Benihbaik sebagai sebuah platform, membantu mencarikan dana guna membantu pelaku UMKM. Pihaknya merangkul kalangan industri guna berkontribusi melalui CSR perusahaan memajukan UMKM, pendidikan dan lingkungan.

"Saya perkenalkan Benihbaik.com, karena ada nilai yang ingin saya bagikan. Siapa pun kita, apa pun agama kita, apa pun suku kita, tidak akan ada sekat-sekat. Karena akademisi yang bicara maka sifatnya universal, kalau kita bicara Prasmul ini sifatnya universal, jadi nilai-nilai ke Indonesiaan sangat kental, semua sama, tidak ada bicara agama disini, tetapi bicara tentang ke Indonesiaan. Mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi siapa pun, dimanapun paling tidak melihat apa yang dilakukan Prasmul memberikan inspirasi bagi Indonesia," papar Andy.

Dekan STEM Prasmul Dr Stevanus Wisnu Wijaya mengutarakan tujuan kegiatan ini guna menunjukkan kepada masyarakat umum tentang program ComDev, mengapresiasi, dan menghargai peran serta mitra dalam mendukung pelaksanaan ComDev, meningkatkan hubungan baik antara universitas dan mitra-mitra ComDev, menjadi wadah mitra untuk mendapat masukan dari industri, memperkuat kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan tinggi.

Menurut Wisnu kolaborasi STEM Prasmul bersama Andy Noya melalui Benihbaik.com sudah berjalan baik. "Saat ini kami sedang menyiapkan untuk pendampingan pada UMKM untuk beberapa desa, seperti yang disampaikan mas Andy Noya di Banyumas, untuk pendampingan beberapa UMKM sejumlah desa-desa yang memiliki potensi terhadap pengembangannya, misalnya teknologi pangannya, kemudian digitalisasinya, kemudian pemanfaatan energi yang bersih," pungkas Wisnu. (R-2)