Ulang Tahun ke-42, Santika Indonesia Hotels & Resorts Bagi-bagi Hadiah Menarik

BULAN Agustus selalu menjadi bulan yang dinantikan Santika Indonesia Hotels & Resorts, karena tepat pada tanggal 22 Agustus 2023 lalu, Santika Indonesia Hotels & Resorts merayakan hari jadinya yang ke-42 tahun.

Merayakan momen tersebut, Santika Indonesia Hotels & Resorts menggelar acara bersama member MyValue menonton “Blue Beetle” pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023 di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Corporate Marcomm Manager Santika Indonesia Hotels & Resorts, Prita Gero, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai kegiatan puncak dari rangkaian acara HUT Santika Indonesia Hotels & Resorts ke-42 tahun.

Selain sebagai syukuran, acara ini juga diadakan sebagai ajang launching TVC terbaru milik Santika Indonesia Hotels & Resorts.

“Acara ini dimeriahkan oleh member, media dan client kami. Para General Manager dan Hotel Manager dari Amaris Hotel, Hotel Santika & Hotel Santika Premiere juga hadir untuk berbahagia bersama di moment ini,” ucap Prita.

Bagikan Banyak Hadiah Menarik

Tidak hanya itu, acara ini diramaikan dengan pemberian doorprize seperti voucher menginap di seluruh jaringan hotel milik Santika Indonesia Hotels & Resorts, earpods, smartphone, hingga tiket pesawat Jakarta – Bali beserta kesempatan menginap di The Anvaya Bali sebagai grand doorprize selama 3 hari 2 malam.

Dalam kesempatan ini juga, Santika Indonesia Hotels & Resorts dengan bangga memperkenalkan unit-unit hotelnya yang buka di tahun ini: Amaris Hotel Kalimalang - Bekasi, Hotel Santika Pasirkaliki - Bandung, Hotel Santika Lahat - Sumatera Selatan, Hotel Santika Premiere Lampung dan Hotel Santika Linggarjati - Kuningan.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 113 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas.

