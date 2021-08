Rayakan HUT ke-40, Santika Indonesia Bagi-bagi Banyak Hadiah GRATIS!

MEMASUKI bulan Agustus, Santika Indonesia Hotels & Resorts akan segera merayakan hari jadinya yang ke-40 di 22 Agustus 2021. Mengambil momen yang membahagiakan ini, Santika Indonesia ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh tamu setianya dengan memberikan banyak hadiah gratis.

Mengambil tema '40 Tahun Bersama Anda', Santika Indonesia membagi-bagikan hadiah seperti mengulang kembali moment menyenangkan bersama Santika, menginap gratis sampai paket perayaan ulang tahun gratis.

Prita Gero, selaku Assistant Marketing Communication Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts mengatakan bahwa hadiah-hadiah tersebut bisa didapatkan melalui kompetisi video singkat. Di video ini para tamu bisa bercerita tentang pengalaman menyenangkan dan berkesannya bersama Santika Indonesia.

“Anda cukup membuat video pendek melalui Social Media TikTok atau Instagram tentang momen berkesan anda bersama Santika Indonesia. Untuk pemenang utama, kami akan membuat ulang momen berkesan anda sesuai yang anda inginkan gratis. Kami juga memberikan voucher potongan harga kepada semua tamu yang mengirimkan videonya.” Ujar Prita.

Selain itu Santika Indonesia juga memberikan hadiah bagi tamu-tamunya yang merayakan hari ulang tahun ke-40 di bulan Agustus tahun ini. Mereka bisa mendapatkan voucher menginap gratis 1 malam dan paket birthday celebration untuk 5 orang.

“Tamu kami cukup mendaftarkan diri melalui aplikasi member Santika Indonesia, MyValue, yang dapat di download di Google Play atau Apple Store. Anda cukup menyertakan nomor KTP sebagai bukti bahwa anda berulang tahun ke-40 di bulan ini. Selain itu kami juga mengadakan Santika Online Flash Sale di tanggal 22 Agustus 2021 dan promo Santika Iconic Food di seluruh jaringan Santika Indonesia Hotels & Resorts. Semua berita ter-update terkait perayaan ulang tahun Santika Indonesia dapat diikuti di Instagram kami @santikahotels,” ucap Prita kembali.

Selain itu, sebagai kegiatan CSR, Prita mengatakan pihaknya akan mengadakan aksi donor darah dan donor darah konvalesen di 5 kota secara serentak. Yaitu pada 23-27 Agustus 2021 di Jabodetabek, Makassar, Bandung, Jogja, dan Semarang.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 112 unit hotel dengan 7 brand utama. Yaitu The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas.

Download aplikasi MyValue dan mysantika di iOS atau Google Play Store lalu daftar menjadi member Santika Indonesia untuk mendapatkan harga terbaik dan nikmati keuntungannya di semua jaringan hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts. (RO/OL-10)