Hari Tani Nasional, IKA Faperta IPB Gelar Harvest Day

MERAYAKAN Hari Tani Nasional, Ikatan Alumni Fakultas Pertanian (Ika Faperta) IPB University bakal menggelar Faperta Harvest Day. Pergelaran ini bakal menyajikan sejumlah aktivitas yang melibatkan partisipasi alumni melalui talkshow hingga anugerah penghargaan kepada alumni Fakultas Pertanian IPB University yang berprestasi di bidangnya.

"Melalui Faperta Harvest Day Tahun 2023 diharapkan Ika Faperta dapat mengolaborasikan seluruh potensi alumni IPB untuk kemajuan Indonesia, khususnya di sektor pertanian. Inilah esensi utama dari penyelenggaraan Faperta Harvest Day," kata Ketua Umum Ika Faperta IPB, Octen Suhadi, dalam keterangannya di Bogor, Senin (28/8/2023).

Octen menjelaskan Faperta Harvest Day merupakan kegiatan pertama dari masa kepemimpinannya. Ia menilai momentum Hari Tani Nasional menjadi sangat strategis untuk mengingatkan bahwa pertanian Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. "Untuk memajukan pertanian Indonesia perlu kolaborasi dari semua pihak. Di sinilah kami berharap alumni Fakultas Pertanian IPB University bisa memberikan kontribusinya," ujarnya.

Ketua Panitia Faperta Harvest Day 2023, Indiv Sultana Binavsi, menjelaskan kegiatan ini akan digelar di IPB International Convention Center Bogor, Minggu (24/9/2023). Kegiatan yang mengusung tema The Best Day Ever for Reunion, Reconnect, and Revibe ini bakal menghadirkan talkshow, launching Kartu Tanda Alumni Ika Faperta, Taman Ika Faperta, Cabang DPD Ika Faperta, dana abadi, dan Faperta Award. Untuk kegiatan talkshow menghadirkan tema Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal untuk Menuju Kemandirian UMKM Masyarakat dengan pemateri Prof. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M.Si., sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog; Sunarso (Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk) serta tokoh nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pertanian, Tri Mumpuni.

Selanjutnya Faperta Harvest Day, jelas Indiv, bakal meluncurkan Kartu Tanda Ika Faperta kepada peserta kegiatan yang terdiri dari 1.000 alumnus Fakultas Pertanian sebagai tanda keanggotaan dari Ika Faperta. "Akan ada juga peluncuran Dana Abadi yang nanti memiliki manfaat untuk memperkenalkan program Dana Abadi beserta sistematika pelaksanaannya dan melakukan perekrutan anggota," ujarnya.

Untuk kegiatan Faperta Award, Indiv mengatakan, apresiasi dan penghargaan ini ditujukan kepada alumni Fakultas Pertanian IPB University yang berprestasi di bidangnya. "Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan fakultas pertanian di tahun-tahun berikutnya," katanya.

Secara terpisah, Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. Suryo Wiyono, M.Sc.Agr, menyambut positif hadirnya kegiatan Faperta Harvest Day. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi aktivitas simbolik dalam merayakan Hari Tani Nasional.

"Sudah saatnya para alumni pertanian IPB yang tersebar di berbagai profesi dan tempat bisa memberikan sekaligus mengonsolidasikan potensinya untuk kemajuan pertanian Indonesia. Ibu pertiwi sudah memanggil para alumni IPB untuk memuliakan para petani Indonesia lewat kontribusi positif yang dimiliki. Di sinilah harapan saya, semoga IKA Faperta bisa mengambil peran nyata buat kemajuan dan perbaikan pertanian Indonesia menjadi lebih baik," ujarnya. (Z-2)