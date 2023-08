Cegah Perubahan Iklim, Tripatra Tanam 50 Ribu Pohon Mangrove dan Terestrial

PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra), penyedia solusi rekayasa berkelanjutan (sustainable engineering solutions provider) terkemuka di Indonesia, terus memperkuat komitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Kali ini Tripatra menyelenggarakan program Tripatra Tanam Pohon dengan melakukan penanaman 50 ribu bibit pohon mangrove dan terestrial di berbagai daerah, salah satunya di Kawasan Mangrove Kramat, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, baru-baru ini.

Secara simbolis penaman bibit pohon mangrove yang juga merupakan bagian dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Tripatra dihadiri langsung oleh jajaran direksi dan pimpinan Tripatra beserta Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Banten, Komunitas Tani Hutan Alam Lestari, dan pemerintah setempat.

Indonesia telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), di mana target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri pada Updated NDC (UNDC) sebesar 29% meningkat menjadi 31,89% pada ENDC, sedangkan target dengan dukungan internasional pada UNDC sebesar 41% meningkat ke 43,20%.

Dukung Target NZE Tahun 2060

Hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Namun, untuk mencapai target tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan.

Berdasarkan data real-time pada situs IQAir, sebagian besar wilayah di Indonesia masih memiliki indeks kualitas udara yang melebihi ambang batas WHO, yaitu sebesar 5 mikrogram per meter kubik, dengan konsentrasi tertinggi terdapat di pulau Jawa dan Sumatera, terutama di daerah Jabodetabek.

Hal tersebut menjadikan Indonesiasebagai negara dengan tingkat polusi udara paling buruk di Asia Tenggara. Guna menghadapi situasi genting ini, peran “karbon biru” untuk penyerapan dan penyimpanan karbon oleh ekosistem laut sangatlah penting, salah satunya dengan memanfaatkan tanaman mangrove.

Sebab, kemampuan mangrove dalam menyerap karbon merupakan jasa ekosistem yang penting pada kondisi perubahan iklim secara global.

Adapun manfaat lain dari keberadaan hutan mangrove yaitu air di sekitar akan menjadi lebih bening, sebagai rantai makanan, dan menjadi habitat baru bagi ekosistem laut.

President Director & CEO PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra), Raymond Naldi Rasfuldi, mengatakan,“Di ulang tahun ke-50 tahun, Tripatra terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam memberikan dampak signifikan bagi lingkungan."

Perusahaan Turut Bertanggung Jawab

"Kami menyadari bahwa upaya mengurangi dampak iklim bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi segenap masyarakat termasuk perusahaan," jelasnya.

"Ditambah lagi dengan kian meningkatnya polusi udara di Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Untuk itu, sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung pemerintah dalam upaya mencegah perubahan iklim dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060,Tripatra melakukan inisiatif program Tripatra Tanam Pohon dengan melakukan penanaman 50.000 bibit pohon Mangrove dan Terestrial," papar Raymond.

"Kami berharap, melalui inisiatif ini bukan hanya membantu mengurangi emisi karbon, namun juga meningkatkan pemahaman serta sikap peduli lingkungan kepada seluruh Insan Tripatra dan juga masyarakat,” jelasnya. (RO/S-4)