Lagi, Berkat Kerja Keras, Dokter Ayu Widyaningrum Raih Penghargaan

PAKAR estetika kecantikan dan anti-aging, dr. Ayu Widyaningrum, MM., Master of AAAM and Master of IBAMS, kembali meraih penghargaan bergensi.

Pengakuan atas dedikasi dr. Ayu diterima dari Highend Magazine untuk penghargaan "Indonesia Beautiful Women 2023".

dr. Ayu mengaku tidak percaya bahwa ia akan kembali meraih penghargaan. Namun ia mengaku setiap penghargaan menjadi sebuah motivasi dan semangat untuk terus bekerja keras dan terus berkarya.

"Saya sedikit tidak percaya. Tapi saya juga sangat senang dan tidak menyangka, karena ini adalah hal luar bisa. Penghargaan ini pun menjadi motivasi dan semangat baru bagi saya," kata dr.Ayu dalam keterangan pers, Minggu (28/5).

Termotivasi untuk Terus Berprestasi

"Ternyata prestasi dan kerja keras saya untuk Indonesia ternyata bisa dilihat oleh media ternama di Indonesia," tuturnya.

"Saya semakin termotivasi untuk terus berprestasi dan belajar guna meningkatkan ilmu dermatologi aesthetic untuk kesehatan masyarakan Indonesia," jelas dr. Ayu gembira.

Di sisi lain, dokter kecantikan kelahiran Kotabaru, Kalimantan Selatam. pada12 Agustus ini, pun yakin bahwa penghargaan akan diterima jika terus berprestasi.

"Saya berharap dan yakin jika penghargaan bergengsi selama kita terus memberikan yang terbaik, misalnya mengisi beberapa penghargaan bergengsi dan dihadiri pengusaha sukses serta menjadikan ini inovasi untuk anak-anak bangsa bahwa bisa sukses ke depannya," terangnya.

Penghargaan ini pun didedikasikan dr. Ayu untuk keluarga. "Penghargaan ini saya dedikasikan untuk suami dan anak-anak saya. Terima kasih karena selalu menjadi support system terbaik."

"Keluarga selalu luar biasa dalam hal mendukung semua aktivitas positif saya. Ini juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak saya untuk bisa berprestasi dan mengajarkan siapa saya akan bisa berprestasi dan bermimpi," ujar istri dari Edwin Asia Mail, SH, MM.

Jika membahas beragam penghargaan yang pernah diterima, dokter dengan 5 orang anak laki-laki ini, mengaku bahwa pengalaman terbesarnya adalah saat kerja keras mendapatkan penghargaan dari beberapa instansi nasional dan internasional.

Selaraskan Sebagai Perempuan, Ibu, dan Istri

"Beberapa penghargaan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi, untuk perempuan Indonesia, bukan hanya karier tinggi yang kita utamakan," terangnya.

"Namun waktu harus kita gunakan untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan peran kita sebagai perempuan, ibu dan istri. Karena wanita hebat adalah kunci suatu keluarga bahagia. Maka, penghargaan dalam bentuk apapun akan anda terima," pesan dr. Ayu.

Terus berinovasi

Inovasi baru terus dikembangkan dr. Ayu. Inovasi terbaru adalah Biosel Terapi dan Embrionik Sel. Biosel terapi adalah suatu gabungan beberapa faktor dari plasenta bayi dengan antioksidan tinggi.

Tujuan dan fungsinya beragam, seperti regenerasi sel terbaik, mengencangkan kulit, membuat awet muda dan glowing, hingga mengurangi terjadinya atau mengurangi efek pemakaian botox.

Sedangkan embrionik sel merupakan terapi untuk long life. Artinya jika secara sistem bagus, maka bagus pula untuk terapi imun pada pasien, misalnya pengidap diabetes melitus.

"Embrionik sel ini bertujuan untuk kesehatan pasien sehingga tampak lebih muda dari dalam. Regen result lebih bagus dan lebih muda, serta harapannya adalah tingkat kesehatan pasien lebih bagus sehingga terjadi panjang umur," ungkapnya.

dr. Ayu mengaku jika saat ini masih aktif bekerja sebagai dokter dermatologi estetik di Widya Estetik Klinik.

"Setiap bulan saya harus menghadiri beberapa konferensi dermatologi estethic surgery di berbagai negara, seperti Jepang, Jerman, Spanyol, Brasil, hingga Paris Prancis, Dubai, dan terakhir saya mengunjungi daerah Mumbai India," ujar dr.Ayu.

"Ada beberapa konferensi estetik untuk mengetahui berbagai penelitian terakhir dan perkembangan dermatologi estetik dunia sehingga hal ini bisa menunjang terjadinya motivasi atau inovasi baru di bidang dermatologi estetik Indonesia," urainya.

Trend Kecantikan 2023

Trend kecantikan 2023 masih sama dengan tren kecantikan sebelumnya. Klien ingin perawatan yang instant glowing, kencang tirus kemudian terlihat awet muda dari usianya.

"Tetapi saya ingatkan bahwa hal tersebut harus melihat struktur dan wajah pasien harus tetap proporsional. Juga jangan terlalu berlebihan atau too much rekonstruksi," ingatnya. (RO/S-4)