Kumpulan Lagu Rohani Kristen Penyembahan Terpopuler

UMAT Kristen saat beribadah biasanya membawakan beberapa lagu atau pujian dengan berbagai tema. Beberapa di antaranya adalah lagu tentang permohonan pengampunan dosa, lagu tentang harapan, dan penyembahan kepada Kristus.

Lagu penyembahan biasanya berisi pujian kepada Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan kebesaranNya dalam hidup manusia.

Biasanya lagu penyembahan diletakkan pada awal ibadah memulai rangkaian seluruh ibadah tersebut.

Adapun berikut kumpulan lagu penyembahan rohani Kristen yang dapat menjadi referensi kalian.

1. Selamat Pagi Bapa

Selamat pagi Bapa

Selamat pagi Yesus

Selamat pagi Roh Kudus

Terima kasih atas anugrahmu

Semalam tlah berlalu

Ku memuji ku bersyukur

Memuliakan namamu

Allah bapa putra Roh Kudus trima kasih

Selamat pagi Bapa

Selamat pagi Yesus

Slamat pagi Roh Kudus

Trima kasih atas anugrahmu

Semalam tlah berlalu

Ku memuji ku bersyukur

Memuliakan namamu

Allah bapa putra Roh Kudus trima kasih

Selamat pagi Bapa

Selamat pagi Yesus

Slamat pagi Roh Kudus

Trima kasih atas anugrahmu

Semalam tlah berlalu

Ku memuji ku bersyukur

Memuliakan namamu

Allah bapa putra Roh Kudus trima kasih

Allah bapa putra Roh Kudus trima kasih

2. JanjiMu Seperti Fajar

Ketika ku hadapi kehidupan ini

Jalan mana yg harus ku pilih

Ku tahu ku tak mampu

Ku tahu ku tak sanggup

Hanya kau Tuhan tempat jawabanku

Ku pun tahu ku tak pernah sendiri

Selama engkau Allah yang menggendongku

TanganMu membelaiku

CintaMmu memuaskanku

Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi



JanjiMu seperti fajar pagi hari

Dan tiada pernah terlambat bersinar

CintaMu seperti sungai yg mengalir

Dan kutahu betapa dalam kasihMu

3. Tuhan Yesus Setia

Tuhan Yesus setia

Dia sahabat kita

Dalam s'gala susahku

Selalu menghiburku

Dia mengerti bahasa

Tetesan air mata

Waktu badai mengamuk

Dan gelombang menyerang

Tuhan Yesus setia

Tuhan Yesus setia

Dia sahabat kita

Dalam s'gala susahku

Selalu menghiburku

Dia mengerti bahasa

Tetesan air mata

Waktu badai mengamuk

Dan gelombang menyerang

Tuhan Yesus setia

Dia mengerti bahasa

Tetesan air mata

Waktu badai mengamuk

Dan gelombang menyerang

Tuhan Yesus setia

Dia mengerti bahasa

Tiap tetes air mata

Waktu badai mengamuk

Dan gelombang menyerang

Tuhan Yesus setia

Tuhan Yesus setia

Tuhan Yesus setia

4. Siapakah Aku Ini Tuhan

Kasih setiaMu yang ku rasakan

Lebih tinggi dari langit biru

KebaikanMu yang telah kau nyatakan

Lebih dalam dari lautan

BerkatMu yang telah ku terima

Sempat membuatku terpesona

Apa yang tak pernah k upikirkan

Itu yang kau sediakan bagiku

Siapakah aku ini Tuhan

Jadi biji mataMu

Dengan apakah ku balas Tuhan

Selain puji dan sembah kau

Siapakah aku ini Tuhan

Jadi biji mataMu

Dengan apakah ku balas Tuhan

Selain puji dan sembah kau

Kasih setiaMu yang ku rasakan

Lebih tinggi dari langit biru

KebaikanMu yang telah kau nyatakan

Lebih dalam dari lautan

BerkatMu yang telah ku terima

Sempat membuatku terpesona

Apa yang tak pernah ku pikirkan

Itu yang kau sediakan bagiku

Siapakah aku ini Tuhan

Jadi biji mataMu

Dengan apakah kubalas Tuhan

Selain puji dan sembah kau

Siapakah aku ini Tuhan

Jadi biji mataMu

Dengan apakah ku balas Tuhan

Selain puji dan sembah kau

Siapakah aku ini Tuhan

Jadi biji mataMu

Dengan apakah ku balas Tuhan

Selain puji dan sembah kau

Siapakah aku ini Tuhan

Jadi biji mataMu

Dengan apakah ku balas Tuhan

Selain puji dan sembah kau

Dengan apakah ku balas Tuhan

Selain puji dan sembah kau

Selain puji dan sembah kau

5. Kami memuji kebesaranMu

Kami memuji kebesaranMu

Ajaib Tuhan

Ajaib Tuhan

Kami memuji kebesaranMu

Ajaib Tuhan

Ajaib Tuhan

Kami memuji kebesaranMu

Ajaib Tuhan

Ajaib Tuhan

Kami memuji kebesaranMu

Ajaib Tuhan

Ajaib Tuhan

Ajaib Tuhan

Ajaib Tuhan

6. Mengenalmu

Bila kubuka mataku

Dan lihat wajah-Mu

Ku terkagum

Bila ku lihat hidupku

Dan karya tangan-Mu

Ku tersanjung

Kar`na semua yang baik

Dalam hidupku itulah karya-Mu

Kau b'ri kesempatan yang baru

Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan

Lebih dalam dari semua

Yang ku kenal

Tiada kasih yang melebihi-Mu

Ku ada untuk menjadi

Penyembah-Mu

7. Bapa Sentuh Hatiku

Betapa kumencintai

Segala yang tlah terjadi

Tak pernah sendiri jalani hidup ini

Selalu menyertai

Betapa kumenyadari

Di dalam hidupku ini

Kau slalu memberi rancangan terbaik

Oleh karena kasih

Bapa sentuh hatiku

Ubah hidupku menjadi yang baru

Bagai emas yang murni

Kau membentuk bejana hatiku

Bapa ajarku mengerti

Sebuah kasih yang selalu memberi

Bagai air mengalir

Yang tiada pernah berhenti

Bapa sentuh hatiku

Ubah hidupku menjadi yang baru

Bagai emas yang murni

Kau membentuk bejana hatiku

Bapa ajarku mengerti

Sebuah kasih yang selalu memberi

Bagai air mengalir

Yang tiada pernah berhenti

Bagai air mengalir

Yang tiada pernah berhenti

8. Satu-satunya yang Kuandalkan

Engkau Tuhan yang setia

Waktu-Mu s'lalu yang terbaik

Engkau Tuhan sandaranku

Dan ku hanya kan berharap pada-Mu

Satu-satunya yang kuandalkan

Satu-satunya yang kupercaya

Engkau sumber kekuatan

Sumber pengharapan sumber kedamaian

Satu-satunya yang kuandalkan

Satu-satunya yang kupercaya

Engkau Tuhan memberkati

Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku

Satu-satunya yang kuandalkan

Satu-satunya yang kupercaya

Satu-satunya Kau yang setia

Satu-satunya Kaulah Tuhanku

Satu-satunya yang kuandalkan

Satu-satunya yang kupercaya

Engkau sumber kekuatan

Sumber pengharapan

Sumber kedamaian

Uu-uu

Satu-satunya yang kuandalkan

Satu-satunya yang kupercaya

Engkau Tuhan memberkati

Tuhan penyembuhku

Tuhan pemulihku

Engkau Tuhan memberkati

Tuhan penyembuhku

Tuhan pemulihku

9. Walau Seribu Rebah

Tiada Pernah Kuragukan

Kasih Setia-Mu Ya Tuhan

Setiap Waktu Dalam Hidupku

Tak Pernah Kau Tinggalkan

Meski Langit Tampak Suram

Awan Gelap Pun Menghadang

Hadapi Badai Lewati Gelombang

Tak Pernah Kau Tinggalkan Diriku

Walau Seribu Rebah Di Sisiku

Kau Tetaplah Allah Penolongku

Walau Sepuluh Ribu Rebah Di Kananku

Tak Kan Ku Goyah S'bab Yesus Sertaku

10. Ajar Kami Tuhan

Ajar kami Tuhan

menghitung hari-hari

Agar kami beroleh hati bijaksana

Ajar kami Bapa

hidup dalam jalan-Mu

Agar semua rencana-Mu digenapi

Mulialah Nama-Mu Tuhan

dan ajaib jalan-Mu

Bimbing kami di setiap waktu

Besar setia-Mu Tuhan

dan Agung karya-Mu

Yesus kami bersyukur pada-Mu

11. Engkau Alasanku Hidup

Ku hidup karna anugrah-Mu

Tiada satupun

Dapatku banggakan

Semua karena cintaMu

Ini hidupku, pimpin jalanku

KasihMu mengubah hidupku

Kau memilihku

s'lamatkan hidupku

Semua karena cintaMu

Ini hidupku, pimpin jalanku

Yesus, pegang erat tanganku

Ku tak dapat hidup

Di luar kasihMu

Bapa, jangan tinggalkan aku

Engkau alasan s'lama ku hidup

12. All My Life

All my life

I’m seeking your embrace

Holy spirit come

I need your touch and grace

Show me your unfailing love

And let me know

You are here

Father dwell in me

Fill me with your holiness

Mend my heart make it clean

Let our love overflow

Omnipresent god

Lay me in your mighty hand

There i'll stay

Worship you evermore

13. Kuasamu Terlebih Besar

Hanya Kau Tuhan Penolongku

Yang s’lalu setia bersamaku

KasihMu yang sanggup

Mengubah kehidupanku

sungguh ‘ku berserah

Sungguh ‘ku percaya

KuasaMu terlebih besar

Tuhanku terlebih besar

Tak pernah terlambat

JanjiMu ya Tuhan

Menolong hidupku

Ku percaya Kau bekerja

Mendatangkan kebaikan

Di hidupku (2x)

14. Apapun yang Terjadi

Apapun yang terjadi

dalam hidupku ini

Tak pernah kuragukan

kasihMu Tuhan

Lewat gunung yang tinggi

dalam lembah yang curam

Tak pernah kuragukan

janjiMu Tuhan

Kau berfirman dan sembuhkanku

Kau bersabda dan s'lamatkanku

Tiada yang mustahil bagiMu

Yesus kupercaya padaMu

15. Sampai Akhir Hidupku

Bapa Engkau mengenalku

Lebih dari siapa pun

Engkau tahu ceritaku

Dan isi hatiku

Tak peduli masa lalu

Engkau tetap memilihku

Ubahkanku, sempurnakan

Jadi karya yang indah

Kini aku percaya

Tiada yang mustahil bagi-Mu

Kuasa-Mu, kuatkanku

Dasar kuberharap

Kini aku berserah

Pada rancangan-Mu bagiku

Kuikuti panggilan-Mu

Ku kan setia

16. Anugerah Terbesar

Kasih-Mu tiada bertepi

HatiMu tak terselami

Betapa Baiknya Engkau

Kubersyukur padaMu

PerkenananMu ya Tuhan

Nyata didalam hidupku

Sungguh Kau yang termulia

Jiwaku pun menyembah

Ku angkat hatiku

Tinggikan namaMu

Karna Yesus Kau anugrah terbesar

Kunaikkan syukurku

Tuk kemurahanMu

Hanya Yesus Kau anugrah terbesar

17. Kumau Sepertimu Yesus

Bagaikan bejana siap dibentuk

Demikian hidupku di tangan-Mu

Dengan urapan kuasa Roh Mu

ku dibaharui s'lalu

Jadikanku alat

dalam rumah-Mu

Inilah hidupku di tangan-Mu

Bentuklah s'turut kehendak-Mu

Pakailah sesuai rencana-Mu

Ku mau s'pertiMu Yesus,

Disempurnakan s'lalu

Dalam seg'nap jalanku

memuliakan nama-Mu

18. Bagimu Pujian

Ku datang pada-Mu

Membawa pujianku

Hanya kekuatan hadirat-Mu

Sanggup menjaga hatiku

Mendekat pada-Mu,

Ku mau sentuh hati-Mu

Biar ku melihat kemuliaan

Yang Kau sediakan bagiku

Bagi-Mu pujian

Hormat kemuliaan

Kaulah kebanggaan

Di dalam hidupku

Janji-Mu bersinar

Buktikan Kau besar

Tiada yang seperti-Mu

Yesus Tuhanku

19. Bapa Engkau Sungguh Baik

Bapa, Engkau sungguh baik

Kasih-Mu melimpah di hidupku

Bapa 'ku bert'rima kasih

Berkat-Mu hari ini

yang Kau sediakan bagiku

Ku naikkan syukurku

Buat hari yang Kau b'ri

Tak habis-habisnya

Kasih dan Rahmat-Mu

S'lalu baru dan tak pernah

Terlambat pertolongan-Mu

Besar setia-Mu

Di s'panjang hidupku

20. Kasih yang Sempurna

Kasih yang sempurna telah

ku t’rima dari-Mu

Bukan kar’na kebaikkanku

Hanya oleh kasih karunia-Mu

Kau pulihkan aku

Layakkanku ‘tuk dapat

memanggil-Mu, Bapa

Kau b’ri yang kupinta

Saat ku mencari

ku mendapatkan

Kuketuk pintu-Mu

Dan Kau bukakan

S’bab Kau Bapaku

Bapa yang Kekal

Takkan Kau biarkan

Aku melangkah hanya sendirian

Kau selalu ada bagiku

S’bab Kau Bapaku

Bapa yang Kekal

21. Kasihmu Tiada Duanya

Belum pernah ada kasih di dunia

Sanggup menerima diriku

Apa adanya

Selain Kasih-Mu, Yesus

Tak'kan ada lagi

Kasih s'perti ini

Sanggup mengubahkan hidupku

Menjadi bar

Selain Kasih-Mu,Yesus

Kau kukagumi dalam hati

Kasih-Mu tiada duanya

Sampai kini kuakui

Kasih-Mu tiada duanya (Z-1)