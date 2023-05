Uniqlo Buka Toko Baru Berkonsep Neighborhood Store

MEREK busana asal Jepang, Uniqlo, akan membuka toko baru di One District at Puri dengan konsep yang unik karena tidak berada dalam mal atau Neighborhood Store. Dijadwalkan, toko ini akan mulai beroperasi pada Jumat (26/5) pukul 06.00 WIB.

Toko pertama yang merupakan Neighborhood Store (bukan di mal) ini menawarkan konsep yang berbeda dari toko Uniqlo lain yang telah hadir di Indonesia.

Dari nama Uniqlo Neighborhood Store, kita bisa menduga bahwa ini dirancang agar lebih dekat dengan pelanggan, dan merupakan toko yang berdiri sendiri, seperti toko-toko Uniqlo di Jepang, negara asalnya.

Karena berada dalam gedung tersendiri, kita bisa merasakan bahwa lorong-lorongnya lebar dan ceiling yang lebih tinggi.

Kasirnya pun berada dekat dengan pintu keluar masuk, sehingga pengunjung yang sudah selesai berbelanja bisa melakukan pembayaran dekat pintu sebelum keluar.

10 tahun Uniqlo di indonesia

Pembukaan toko ke-64 ini juga menandai 10 tahun kehadiran Uniqlo di Indonesia selama 10 tahun.

Berada di atas bangunan dengan total luas 2.000 meter persegi di kawasan Metland Cyber Puri, Tangerang, toko ini terkoneksi dengan area komersial maupun fasilitas publik.

Seperti toko lainnya, kita bisa menemukan berbagai produk busana seperti Casual Essential, Daily Essential, Casual & Work Shirt Essential serta koleksi yang bisa mendukung tampilan yang stylish dan nyaman.

Pembukaan toko ini menjadi semakin spesial karena bertepatan dengan selebrasi 10 tahun perjalanan di Indonesia, Uniqlo merilis edisi khusus UT Magic for All Goes to Indonesia yang menampilkan graphic pose ikonik Mickey Mouse menggunakan pakaian tradisional Bali dan Madura.

Tidak hanya itu, Uniqlo berkolaborasi dengan merek lokal yang menjadi salah satu bagian erat dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, yaitu Gojek, Indomie, dan Tolak Angin untuk koleksi UTme! yang desain limited pre-print-nya juga bisa didapatkan di Uniqlo One District at Puri. Selama periode pembukaan pada 26 Mei - 1 Juni 2023, pengunjung bisa menikmati penawaran terbatas untuk koleksi tertentu dengan harga spesial.

Jalan-jalan ke Jepang

Jalan-jalan ke Jepang Spesial hanya untuk pembelanjaan di Uniqlo One District at Puri, pelanggan memiliki kesempatan memenangkan 2 paket trip gratis ke Jepang 5 hari 4 malam untuk 1 orang pemenang top spender dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Melakukan transaksi pembelian di Uniqlo One District at Puri pada tanggal 26 Mei 2023, pukul 06.00-10.00

2.Post foto Anda di depan toko Uniqlo One District at Puri ke Instagram dan tag @uniqloindonesia

3.Registrasi struk pembelanjaan di QR Code yang tersedia di toko Uniqlo One District at Puri atau pada flyer promosi selalu berkomitmen untuk menerapkan 3 pilar keberlanjutan yaitu people, planet, dan society di seluruh toko Uniqlo termasuk neighborhood store ini.

Adapun penerapan 3 pilar itu dilakukan dengan menyediakan ruang ganti khusus untuk penyandang disabilitas, penggunaan energi listrik terbarukan, hingga berkontribusi bagi masyarakat dengan memberikan ruang bagi UKM setempat untuk memperkenalkan produknya. Paling spesial lainnya dari Uniqlo One District at Puri adalah hadirnya sustainability corner dengan konsep yang baru untuk anak-anak.

Di sana terdapat perpustakaan mini, area baca dengan kursi dan meja yang terbuat dari kayu daur ulang serta permainan sensori untuk mengakomodasi aktivitas bermain anak dan membaca di dalam toko. (RO/Z-10)