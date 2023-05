Pertamina Dorong Inklusivitas di Lingkungan Kerja Melalui Komunitas Pertiwi

UNTUK mendorong aspek inklusif di seluruh lingkungan kerjanya, PT Pertamina (Persero) melalui Komunitas Perempuan Pertamina Tangguh Inspiratif Wibawa Integritas (Pertiwi) menggelar Kick Off Programs 2023 dan Inspiring Talkshow yang mengusung Tema 'He for She : Men as Allies in Achieving Gender Equality in Business'. Kegiatan ini digelar di Ballroom Grha Pertamina, Kamid (4/5).

Pertiwi Pertamina merupakan komunitas pekerja Pertamina yang bertujuan untuk menggaungkan aspek inklusif, khususnya di bidang gender dalam bisnis dan kepemimpinan di Pertamina. Para anggotanya tidak terbatas pada pekerja wanita saja tetapi juga pekerja pria yang mendukung inklusi gender di dalam perusahaan.

Tahun ini Pertiwi Pertamina memperkenalkan beberapa program yang berfokus pada pengembangan kapabilitas baik pekerja wanita maupun talenta muda di dalam perusahaan untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan Pertamina.

Program-program yang didorong oleh PERTIWI Pertamina dilakukan untuk meningkatkan jumlah perempuan di level pimpinan. Pada akhir 2022 lalu telah mencapai 18,1% atau meningkat dari 14% di akhir 2021. Pada 2023 ini Pertiwi Pertamina meningkatkan targetnya menjadi lebih dari 20% sesuai target dari Menteri BUMN.

Untuk mencapai target tersebut, Pertiwi Pertamina saat ini telah melakukan Coaching & Mentoring untuk Aspiring Women Leaders di Pertamina dengan total 95 Coach dan 402 Coachee. Serta memiliki 173 sesi konseling sebagai langkah nyata mendorong implementasi respectful workplace.

Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M Erry Sugiharto berharap kehadiran Pertiwi Pertamina dapat menjadi katalisator yang inklusif dalam aktivitas perusahaan yang nantinya akan membantu seluruh pekerja mengeluarkan potensi terbaiknya dalam memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan.

“Kegiatan Pertiwi tahun ini diharapkan dapat menjadi milestone penting terhadap peningkatan kesadaran pekerja dan pemimpin laki-laki di Pertamina maupun di BUMN lainnya untuk mendukung para counterpart perempuannya agar dapat mengeluarkan potensi terbaiknya dalam memberikan kontribusi yang maksimal sebagai pemimpin di Perusahaan,” ungkap Erry.

Di kesempatan yang sama Direktur Keuangan Pertamina sekaligus Ketua Komunitas Pertiwi Pertamina Emma Sri Martini menyampaikan bahwa Pertiwi telah memberi banyak kontribusi bagi perusahaan, melalui berbagai program yang dimiliki serta melibatkan para Direksi di dalamnya.

“Setelah dua tahun terbentuknya Pertiwi telah banyak kontribusi yang diberikan untuk perusahaan dari mulai kebijakan, program-program training coaching, sharing session, hingga bekerjasama dengan knowledge partner. Ke depan akan banyak lagi program yang akan mendorong women empowerment dan women leadership di lingkungan Pertamina Grup yang akan melibatkan level Direksi. Sehingga diharapkan programnya akan memberikan kontribusi lebih optimal,” tutur Emma.

Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata dan Ketua Srikandi BUMN Tina T Kemala Intan memberikan apresiasi kepada Pertiwi Pertamina atas aksi nyata yang telah dilakukan. Inisiatif Pertiwi Pertamina sejalan dengan kerangka besar untuk memastikan sustanaibility bisnis Pertamina yang mendukung diversity. Ini merupakan bagian penting untuk memastikan Pertamina tetap relevan di masa depan.

Program yang sudah dilaksanakan oleh Pertiwi Pertamina diharapkan bisa direplikasi ke BUMN lainnya sehingga dapat memberikan dampak nyata pada pengembangan perempuan di Indonesia. (S-3)