Ayona Villa Seminyak, Hadirkan Romantisme dan Kenyamanan

JIKA Anda mengunjungi Pulau Bali, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman menginap di villa terbaik di Seminyak. Ayona Villa adalah villa yang paling pas untuk beristirahat memulihkan tenaga. Villa ini mempunyai suasana yang tenang, cocok untuk mengasingkan diri dari hingar-bingarnya kota.

Selain itu, pelayanan yang diberikan juga sangat hangat dan ramah. Anda dapat memanjakan diri dengan floating breakfast di pagi hari dengan balutan dekorasi bunga. Villa private ini juga memiliki desain yang modern dan stylish sehingga banyak spot cantik yang bisa dijadikan foto liburan untuk dibagikan di media sosial.

Kenyamanan kala menginap di Ayona Villa datang dari kamar tidur yang luas dengan ranjang yang lembut dikombinasi suasana tenang, sehingga cocok untuk memulihkan tenaga dan beristirahat. Anda juga bisa berlama-lama berendam atau berenang di bak mandi pinggir kolam renang untuk menyejukkan diri di tengah cuaca panas yang melanda belakangan ini.

Faktor lain yang membuat Ayona Villa nyaman untuk menjadi lokasi penginapan selama berlibur ke Bali adalah desain semi outdoor yang menarik lengkap dengan fasilitas seperti rooftop deck, pool swing, and hammock.

Ayona Villa juga menghadirkan suasana romantis sehingga cocok untuk berbulan madu. Menginap di Ayona villa akan memberikan perasaan intim dan privat. Selama melakukan honeymoon, Anda juga bisa memesan dekorasi bunga romantis yang akan ditaruh di tempat tidur, kolam renang, dan bak mandi sebagai kejutan untuk ulang tahun pernikahan atau merayakan hari jadi pernikahan.

Pengalaman bulan madu yang menyenangkan didukung oleh tersedianya one bedroom villa with a private pool and floating bathtub, ditambah dengan dapur dan peralatan yang lengkap, ruang tamu, kursi untuk berjemur di atap, dan fasilitas villa bintang 4.

Ayona Villa sendiri berlokasi hanya beberapa menit dari jalan utama di kawasan wisata Bali yaitu, di Jalan Sunset Road. Villa ini juga dekat dengan beberapa aktivitas untuk dilakukan misalnya ke pantai atau mengunjungi restoran atau cafe trendy di Seminyak.

Villa ini hanya berjarak 30 menit berkendara ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, lima menit ke Pantai Batu Belig, dan sembilan menit ke berbagai beach club dan pusat ritel terkenal, restoran kelas atas, dan kedai kopi untuk membuat liburan yang luar biasa di Bali.

Jadi, kalau kamu ingin menikmati pengalaman menginap yang menyenangkan di villa pribadi di Seminyak, datanglah ke Ayona Villa. Pelajari lebih lanjut tentang Ayona Villa di Instagram @ayonavilla atau hubungi kami di sini. (S-3)