Nikmati Hidangan Halal Bihalal di Fame Hotel Gading Serpong

KEMERIAHAN hari raya Idul Fitri 1444 H menjadi momen yang paling ditunggu seluruh umat muslim di Indonesia.

Terdapat salah satu tradisi yang biasa dijalani ketika hari raya Idul Fitri yakni halal bihalal. Tradisi ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi cerita kepada keluarga atau rekan-rekan.

Tempat yang sangat cocok untuk menjadi pilihan Anda berkumpul bersama keluarga atau rekan yakni Fame Hotel Gading Serpong, yang akan menghadirkan paket khusus halal bihalal setiap hari mulai dari 23 April-23 Mei 2023.

“Fame Hotel Gading Serpong menghadirkan paket halal bihalal dengan harga Rp120 ribu nett/orang. Kami mempersiapkan lengkap dengan berbagai sajian khas Lebaran terutama disajikan dengan menu khas nusantara yang siap menggoda selera makan secara prasmanan atau buffet yang dapat dinikmati secara all you can eat."

"Buat momen halal bihalal Anda bersama orang terdekat menjadi lebih hangat dan berwarna,” ujar Indri Sulistiyanti selaku Public Relation Fame Hotel Gading Serpong, melalui keterangan resminya, hari ini.

"Jadi tunggu apalagi, segera pesan paket halal bihalal Anda sekarang melalui nomor telepon kami di (021) 5999 0888 atau dapat mengirimkan pesan melalui whatsapp ke nomor 0819 5330 0999. Untuk info lebih lanjut kunjungi website kami di www.parador-hotels.com," tutup Indri. (RO/S-2)